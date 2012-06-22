انتقاد از ورود برنجهای هندی به مازندران/ معضل لاینجل زباله

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالوحید فیاضی شامگاه پنجشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه مازندران افزود: ایثارگرترین و خدوم ترین قشر زحمتکش کشور همین کشاورزان مازندرانی بوده که متاسفانه مورد بی توجهی و بی مهری مسئولان کشوری و استانی قرار می گیرند.

وی اظهار داشت: متاسفانه در فصل برداشت برنج مازندران، به طریق بی واسطه و بدون نظارت مسئولان امر، برنج های خارجی وارد استان می شود که بسیار نگران کننده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه باید به مقوله کشاورزی در استان به مثابه صنعت و تولید توجه جدی شود، تصریح کرد: متاسفانه به دلیل این بی توجهی های مسئولان، قالب اراضی کشاورزی به ویلاسازی و تغییرات کاربری تبدیل شده است.

فیاضی با بیان اینکه متاسفانه زباله به عنوان مشکل لاینحل چندین ساله استان مبدل شده است، یادآور شد: اگر چه مصوبه ای از سوی دولت برای احداث کارخانجات زباله سوز در مازندران تصویب شده ولی متاسفانه هنوز این اقدامات وارد فاز اجرایی نشده است.

نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه زباله اکنون بلای جان آحاد مردم استان شده است، افزود: متاسفانه در ایران از زباله به عنوان یک جنس بی ارزش قلمداد می کنند در حالی در کشورهای توسعه یافته این فرآورده به عننوان طلای سیاه کاربری دارد.

فیاضی در بخش دیگری از سخنانش به آزادسازی سواحل در استان اشاره کرد و گفت: در صورت توجه به توسعه زیرساختهای سواحل در استانهای شمالی، می تواند این مناطق به عنوان اقتصادی ترین استانهای کشور قلمداد شود.