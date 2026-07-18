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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۸

هدف قرار گرفتن آب‌شیرین‌کن و نیروگاه برق کویت

هدف قرار گرفتن آب‌شیرین‌کن و نیروگاه برق کویت

کویت از هدف قرار گرفتن یک نیروگاه و آب شیرین کن در جریان حملات صبح امروز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، سازمان برق کویت اعلام کرد که در جریان حمله ایران به یک نیروگاه برق دیگر طی صبح امروز آتش سوزی به راه افتاد و خسارت هایی نیز برجای ماند.

این سازمان همچنین از هدف قرار گرفتن یک آب شیرین کن در جریان این حملات خبر داد.

لازم به ذکر است که کشور کویت نیز مانند دیگر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس با پذیرش پایگاه های آمریکایی تبدیل به مبدأ تجاوز علیه ایران شده اند و با تروریست های آمریکایی برای هدف قرار دادن زیر ساخت های شهری و غیرنظامی ایران به صورت کامل همکاری می کنند.

کد مطلب 6891183

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    نظرات

    • امین IR ۱۲:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
      9 0
      پاسخ
      طوری بزن که صاف بشه

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