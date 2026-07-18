بیانیه ارتش کویت درباره حملات موشکی و پهپادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش کویت از رهگیری تعدادی از موشکهای بالستیک و پهپادهایی در حریم هوایی خود خبر داد.
ارتش کویت از رهگیری تعدادی از موشکهای بالستیک و پهپادهای خصمانه در حریم هوایی کویت خبر داد.
در بیانیه ارتش کویت آمده است که رهگیری حملات خصمانه منجر به اصابت ترکشها به تعدادی از مناطق و وقوع خسارتهای مادی شده است.
بنا بر اعلام ارتش کویت در جریان این امر هیچگونه تلفات جانی ثبت نشده است.
ارتش کویت همچنین به حمله ایران علیه تاسیسات بخشهای نفتی و برقی و آبی اشاره و اعلام کرد که این حملات منجر به وقوع آتشسوزی و خسارتهای سنگین شده است.
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