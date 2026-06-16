به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان،بعد از ظهر سه‌شنبه،در حاشیه نشست معاون اول رئیس‌جمهور با فرمانداران استان تهران اظهار کرد: یکی از محورهای توسعه منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)، بهره‌گیری از ظرفیت‌های این منطقه برای تأمین نیازهای عمومی و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل است.

وی با اشاره به نیاز گسترده استان تهران در حوزه حمل‌ونقل عمومی افزود: استفاده از ظرفیت منطقه آزاد می‌تواند زمینه تأمین خودروهای ایمن، استاندارد، کم‌مصرف و کم‌آلاینده را برای ناوگان عمومی فراهم کند.

استاندار تهران تأکید کرد: توسعه و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی علاوه بر بهبود خدمات‌رسانی به شهروندان، در کاهش ترافیک، مصرف سوخت، هزینه‌های حمل‌ونقل و آلاینده‌های زیست‌محیطی مؤثر خواهد بود.

معتمدیان با بیان اینکه اولویت تأمین ناوگان مورد نیاز با تولیدات داخلی است، گفت: با توجه به حجم نیاز کشور، مجوزهای لازم برای تأمین اتوبوس، مینی‌بوس، میدل‌باس، ون و تاکسی از طریق منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) صادر شده است.

وی خاطرنشان کرد: این مجوز صرفاً شامل ناوگان حمل‌ونقل عمومی است و خودروهای شخصی را در بر نمی‌گیرد.

استاندار تهران همچنین از امکان استفاده از این ظرفیت برای تأمین واگن‌های قطار و مترو خبر داد و افزود: هدف اصلی این اقدام، نوسازی ناوگان عمومی و کاهش مشکلات ترافیکی و زیست‌محیطی در استان تهران است.