چگونه کودکان عاشق طبیعت شوند؟

به گزارش خبرگزاری مهر، «طبیعت مال همه است» عنوان این کتاب است که بهقلم کیقباد یزدانی نوشته شده و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آن را منتشر کرده است.
این اثر در اصل یک کتاب کار آموزشی برای خانوادهها و معلمان و مربیان کودک بهعنوان مخاطبان اصلی آن، برای پایهگذاری زمینههای آموزش پایدار زیستمحیطی بهشمار میرود.
نویسنده این اثر در قدم نخست، این کتاب را برای کار با کودکان پیشدبستانی و دبستانی در شش بخش تنظیم کرده و به موضوعهایی مانند طبیعت و تربیت طبیعی در دیدگاهها و رویکردهای تربیتی، اهمیت و ضرورت کار آموزشی در طبیعت و مهدهای کودک و مدارس، روشها و گونههای فعالیت در طبیعت و معرفی عناصر چهارگانه آب، باد، خاک و آتش پرداخته است،
همچنین آشنا کردن کودکان با قانونمندیهای طبیعت از راه تجربه فصلها، ارایه تجربههای مفید به بچهها در کارگاه طبیعت با انجام آزمایشهای گوناگون و اینکه کودکان یاد بگیرند چرا و چگونه باید از محیط زیست خود مراقبت کنند از جمله موضوعهای این کتاب طبیعتمحور است.
در این کتاب در عینحال متناسب با هر بخش و موضوع فعالیتها، شعرها، قصهها، بازیها و آزمایشهای گوناگونی هم پیشنهاد شده که میتواند برای ایجاد آمادگی ذهنی و حسی کودکان برای جهت ایجاد رابطه حسی با طبیعت بهکار رود.
در بخشی از این کتاب آمده است: طبیعت همواره الهامبخش دانشمندان بوده و بسیاری از نویابیها و نوآفرینیها از طبیعت برگرفته شده است. طبیعت، نخستین مدرسه و بهترین استاد انسان است، آموزش همهجانبه و با همه حواس را برای کودک فراهم میکند و کودک در عمل، قانونمندیهای طبیعت را میآموزد. طبیعت، یک موزه زنده و آینهای است که کودک خود را در آن مییابد و جایگاه خود را در آن پیدا میکند و درمییابد که خود نیز قسمتی از آن است. بیاییم کودکانمان را با طبیعت پیوندی دوباره دهیم و آنها را به دامن مادر دیرین خود بازگردانیم.
کتاب «طبیعت مال همه است» نوشته کیقباد یزدانی و تصویرگری و طراحی گرافیک محمدعلی عدیلی در ١٣٢ صفحه، با شمارگان ٢هزار نسخه از سوی انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شده است.
این کتاب با قیمت ۹۰هزار تومان و دیگر آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را میتوان از فروشگاههای زنجیرهای کانون در سراسر کشور و سامانه فروش اینترنتی آن به نشانی www.digikanoon.ir تهیه و خریداری کرد.
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