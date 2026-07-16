به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق افراسیابی، با اشاره به روند شکلگیری این رشته در دانشگاه اصفهان اظهار کرد: دانشگاه اصفهان از مدتها قبل پیگیر راهاندازی رشته بازیهای رایانهای در مقطع کارشناسی بود. از چند سال گذشته نیز بنیاد ملی بازیهای رایانهای با توجه به دغدغهای که در این حوزه داشت و با استناد به مصوبه شورای عالی فضای مجازی مبنیبر ایجاد رشته بازیسازی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، قراردادی را با دانشگاه اصفهان منعقد کرد و از تدوین سرفصلهای این رشته حمایت به عمل آورد تا این سرفصلها بر اساس استانداردهای شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین و مورد پذیرش قرار گیرند.
وی افزود: در ادامه این همکاری، همافزایی میان بنیاد ملی بازیهای ویدیویی و دانشگاه اصفهان تقویت شد و پس از آن نیز تفاهمنامهای میان بنیاد ملی بازیهای رایانهای و استانداری اصفهان به امضا رسید. این تفاهمنامه موجب افزایش همگرایی میان دو مجموعه شد و زمینه را فراهم کرد تا این دو مجموعه از مسیرهای مختلف، روند تصویب این رشته را با جدیت بیشتری دنبال کنند.
معاون راهبردی بنیاد ملی بازیهای ویدیویی بیان کرد: امیدواریم با ایجاد این رشته، سایر دانشگاههای کشور نیز بتوانند آن را در مقطع کارشناسی اجرا کرده و نسبت به پذیرش دانشجو اقدام کنند.
افراسیابی با اشاره به وضعیت این رشته در مقطع کارشناسی ارشد گفت: هماکنون چهار دانشگاه، شامل دو دانشگاه در تهران، یک دانشگاه در تبریز و یک دانشگاه در اصفهان، این رشته را در مقطع کارشناسی ارشد ارائه میکنند، اما راهاندازی آن در مقطع کارشناسی برای نخستینبار در کشور محقق شده است.
وی تأکید کرد: از این پس لازم است بنیاد ملی بازیهای ویدیویی، دانشگاه اصفهان و وزارت علوم همکاریهای گستردهتری داشته باشند تا منابع درسی این رشته تألیف شود، دورههای تربیت مدرس و تربیت مربی برگزار شود و استادانی که قرار است در این رشته تدریس کنند، توانمندیهای لازم را کسب کنند. به نظر میرسد در آغاز مسیر، استفاده از ظرفیت برخی استادان خارج از کشور و دعوت از آنان برای برگزاری دورههای تربیت مدرس و تربیت مربی در این رشته نیز ضروری باشد. امیدواریم این اقدامات در آینده نزدیک عملیاتی شود.
معاون راهبردی بنیاد ملی بازیهای ویدیویی گفت: همزمان با تأسیس این رشته، یک لیگ ملی و منطقهای نیز در استان اصفهان برگزار خواهد شد. این برنامه از جنسی متفاوت است و میتواند بهویژه در فصل تابستان، زمینه مناسبی برای گذران اوقات فراغت جوانان، نوجوانان و حتی کودکان فراهم کند. بازیهای متنوعی که برای گروههای سنی مختلف طراحی شدهاند، از جمله رشته فیفا، میتوانند در قالب این لیگ برگزار شوند.
افراسیابی درباره برگزاری این لیگ تصریح کرد: در این زمینه اتفاق مبارکی میان وزارت ورزش و جوانان و بنیاد ملی بازیهای ویدیویی رقم خورد و تفاهمنامهای میان این دو مجموعه به امضا رسید. بر اساس این تفاهمنامه، وزارت ورزش و جوانان پذیرفت بازیهای بومی و ایرانی در لیگ بازیها اجرا شوند و بنیاد ملی بازیهای ویدیویی نیز در برگزاری رویدادهای انتخابی تیم ملی با این وزارتخانه همکاری کند. همچنین مقرر شد مجوز برگزاری لیگها در سطح کشور از سوی کارگروهی مشترک با عضویت وزارت ورزش و جوانان و بنیاد ملی بازیهای رایانهای صادر شود.
وی خاطرنشان کرد: این نخستین لیگی است که پس از امضای این تفاهمنامه برگزار میشود و معتقدم حمایت همزمان بنیاد ملی بازیهای رایانهای و وزارت ورزش و جوانان، زمینه برگزاری قدرتمندتر این لیگ را نسبت به دورههای گذشته فراهم خواهد کرد.
عضو هیئت مدیره و معاون راهبردی بنیاد ملی بازیهای ویدیویی در پایان با اشاره به برنامههای پیشرو گفت: امسال دومین رویداد سرمایهگذاری برای بازیهای مقاومت در استان اصفهان برگزار خواهد شد. در نخستین دوره این رویداد، گزارشی از عملکرد دستگاههایی همچون کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، سازمان صدا و سیما، سازمان بسیج و دیگر نهادهای مشارکتکننده ارائه شد که نشاندهنده نتایج امیدوارکننده و دستاوردهای مثبت این رویداد بود. امیدواریم دومین دوره نیز با انسجام و قدرت بیشتری برگزار شود و زمینهساز اتفاقات ارزشمند دیگری باشد. بهویژه اینکه این رویداد پس از جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان برگزار خواهد شد و انتظار میرود با استقبال گستردهتری نسبت به دوره نخست همراه شود.
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