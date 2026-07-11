«خامِجی» روایتی از زندگی خواهر چهار شهید

به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر به بازخوانی زندگی و مشاهدات فاطمه بهادربیگی می‌پردازد که چهار برادر او به نام‌های شهیدان جعفر، علی‌اصغر، صادق و محمد بهادربیگی در فاصله سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۵ در جبهه‌های دفاع مقدس به شهادت رسیدند. واژه «خامِجی» در گویش سنتی مردم همدان به معنای «خواهر» است و عنوان کتاب نیز با الهام از همین نقش انتخاب شده است.

فاطمه بهادربیگی در این اثر، به بیان مشاهدات بی‌واسطه خود از وقایع سیاسی و دگرگونی‌های اجتماعی چند دهه گذشته پرداخته است. راوی کتاب، دیده‌ها و تجربه‌های خود را از مقطع پیش از انقلاب اسلامی آغاز کرده و تا دوره معاصر ادامه می‌دهد؛ روایتی که تحولات فکری و سیاسی منطقه همدان را در دوران حساس انقلاب و پس از آن تصویر می‌کند.

بخش مهمی از این کتاب به بستر رشد، حضور در جبهه و شهادت چهار برادر وی اختصاص دارد. علاوه بر این، با توجه به فعالیت فاطمه بهادربیگی به عنوان مربی پرورشی در دهه‌های گذشته، کتاب توانسته است بخشی از زیست اجتماعی، فضای تربیتی و فعالیت‌های پشتیبانی مدارس همدان در دوران دفاع مقدس را مستندنگاری کند.

تحقیق، مصاحبه و نگارش کتاب «خامجی» یک فرآیند چندساله را طی کرده است؛ کار پژوهش و تدوین این اثر از دی‌ماه سال ۱۳۹۷ آغاز شد و پس از تکمیل جزییات تاریخی و تایید نهایی مستندات، در سال ۱۴۰۳ به پایان رسید.

در بخشی از مقدمه کتاب می‌خوانیم: «جایگاه زنان در رویدادهای سازنده انقلاب اسلامی و همچنین در خلق مفاهیم و ساختارها و نیز تثبیت ارزش‌ها و تداوم کنش‌های انقلابی انکارناپذیر است. اما در جریان تاریخ نگاری رویداد محور و شهرت‌زده و کلیشه‌ای غالبا به سفیدی بین سطور و گاهی هم به تک روزنه‌های سپرده شده است. خلا خسارت بار این روایت را جریان‌های غرب‌زده و فمنیستی به خوبی پر می‌کنند و در فقدان روایت زنان به معنای واقعی کلمه تاریخ‌ساز انقلاب اسلامی به ترویج الگوهای غیر بومی بیگانه با سنت و آیین و فرهنگ و نیر مسحیل در اتوپیای غربی مشغول‌اند. تلاش برای پر کردن این ظرفیت خالی هم ادای دین به حافظه ملی ایرانیان است برای درک بهتر تاریخ مردمی انقلاب و هم کمک به ترسیم چهره زن انقلابی مسلمان.»

این کتاب در ۲۰۵ صفحه، توسط انتشارات «راه‌یار» در دسترس علاقه‌مندان به ادبیات پایداری و تاریخ شفاهی قرار گرفته است.