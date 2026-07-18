به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی صبح شنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران خراسان جنوبی با قدردانی از دستگاههای اجرایی، نیروهای نظامی، انتظامی، امدادی و گروههای مردمی برای مدیریت مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید اظهار کرد: همکاری، وحدت و انسجام میان دستگاهها موجب شد این مراسم با مشارکت گسترده مردم و بدون مشکل برگزار شود و این تجربه باید بهعنوان یک الگوی موفق ثبت و اطلاعرسانی شود.
وی با اشاره به شرایط کمآبی استان افزود: مهمترین دغدغه امروز خراسان جنوبی تأمین آب شرب مردم، بهویژه در روستاهاست و همه دستگاهها باید با بسیج امکانات، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و پیمانکاران و تسریع در اجرای پروژههای آبرسانی، این موضوع را با اولویت دنبال کنند.
استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر اصلاح شبکههای فرسوده و تکمیل طرحهای نیمهتمام آبرسانی، تصریح کرد: هرجا برای رفع مشکل آب شرب به اعتبار نیاز باشد، استان آمادگی تأمین منابع مالی را دارد، زیرا تأمین آب آشامیدنی مردم بر هر پروژه عمرانی دیگری اولویت دارد.
هاشمی همچنین بر تسریع در دوگانهسوز شدن نانواییها، تجهیز چاههای آب به پنلهای خورشیدی و افزایش تابآوری زیرساختهای حیاتی تأکید کرد و گفت: باید برای هرگونه اختلال احتمالی در تأمین برق، آب و سوخت سناریوهای عملیاتی و برنامههای جایگزین از پیش آماده باشد.
وی با اشاره به لزوم ذخیرهسازی سوخت در مراکز حساس، بیمارستانها و دستگاههای خدماترسان افزود: همه دستگاههای اجرایی باید ذخایر سوخت مورد نیاز خود را افزایش دهند تا در صورت بروز هرگونه اختلال، خدماترسانی به مردم متوقف نشود.
استاندار خراسان جنوبی بر آمادهسازی منابع جایگزین تأمین آب، شناسایی چاههای اضطراری، آمادگی تانکرهای آبرسان و تدوین برنامههای واکنش سریع در شرایط بحرانی نیز تأکید کرد.
هاشمی با اشاره به اهمیت امنیت سایبری گفت: حفاظت از زیرساختهای ارتباطی و اطلاعاتی دستگاهها باید با جدیت دنبال شود و مدیران از ظرفیت کارشناسان حوزه امنیت سایبری برای پیشگیری از تهدیدات استفاده کنند.
وی ارتباط مستقیم مدیران با مردم را از مهمترین عوامل افزایش رضایتمندی عمومی دانست و افزود: حضور مسئولان در میان مردم، پاسخگویی به مطالبات و تبیین اقدامات انجامشده، نقش مهمی در کاهش نگرانیها و افزایش اعتماد عمومی دارد.
استاندار خراسان جنوبی همچنین بر آمادگی دستگاهها برای مقابله با ریزگردها، مدیریت مصرف آب، برق و گاز و اجرای مستمر مانورهای مدیریت بحران تأکید کرد و گفت: همه مدیران باید با فرض وقوع شرایط بحرانی، آمادگی کامل برای خدمترسانی به مردم را حفظ کنند.
هاشمی در پایان با قدردانی از همکاری اعضای شورای تأمین، نیروهای نظامی، انتظامی، امدادی، اصحاب رسانه و دستگاههای اجرایی، رمز موفقیت استان در مدیریت شرایط اخیر را همدلی، هماهنگی و کار جمعی دانست و بر استمرار این رویکرد در مواجهه با حوادث احتمالی آینده تأکید کرد.
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