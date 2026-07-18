به گزارش خبرنگار مهر، معاون پرورشی و فرهنگی اداره‌کل آموزش و پرورش استان بوشهر صبح شنبه در این برنامه با اشاره به نقش شعر و ادبیات در تربیت نسل آینده، گفت: شعر و کتاب از مهم‌ترین ابزارهای انتقال ارزش‌ها، تقویت هویت فرهنگی و پرورش خلاقیت کودکان و نوجوانان هستند و باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرند.

محمود حسنی همچنین یاد کودکان شهید مدرسه میناب را گرامی داشت و بر ضرورت معرفی این حماسه به نسل‌های آینده تأکید کرد.

انتقال حماسه‌ها به نسل‌های آینده

شاعر و نویسنده کودک و نوجوان نیز در این نشست با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا بیان کرد: امسال بزرگداشت روز ملی ادبیات کودک و نوجوان با یاد کودکان شهید مدرسه میناب پیوند خورده است.

سیروس فتحی اظهار کرد: این کودکان، روایت‌های ماندگار تاریخ این سرزمین هستند و ادبیات کودک می‌تواند زبان ماندگاری برای انتقال این حماسه‌ها به نسل‌های آینده باشد.

رضا معتمد استاد دانشگاه، نویسنده و پژوهشگر ادبیات، نیز با اشاره به اهمیت آشنایی کودکان با متون کهن فارسی گفت: انس کودکان با آثاری همچون شاهنامه، گلستان سعدی و دیوان حافظ، علاوه بر تقویت مهارت خواندن و درک مطلب، موجب ارتقای ذوق ادبی و شکل‌گیری سلیقه فرهنگی آنان خواهد شد.

ویژه‌برنامه بزرگداشت روز ملی ادبیات کودک و نوجوان و پاسداشت یاد و خاطره کودکان شهید مدرسه شجره طیبه میناب با حضور جمعی از مسئولان، شاعران، نویسندگان، استادان دانشگاه، فعالان حوزه کودک و نوجوان و علاقه‌مندان به کتاب و ادبیات، در کتابخانه عمومی خلیج فارس بوشهر برگزار شد.

این ویژه‌برنامه با اجرای بخش‌های متنوع فرهنگی و ادبی همراه بود که از جمله آن‌ها می‌توان به شعرخوانی مریم شیخیونی در رثای کودکان شهید مدرسه شجره طیبه میناب، روایت‌خوانی کتاب «آقای شهید» توسط زینب عمرانی، معرفی و بررسی کتاب‌های «مشق آخر» اثر فاطمه زیباصفت و «ماهی قرمز حوض» اثر فاطمه محیا یحیایی توسط مصعب یحیایی، ارائه گزارش عملکرد یک‌ساله انجمن نویسندگان و فعالان حوزه کودک و نوجوان استان بوشهر توسط سعیده سلیمی، حافظ‌خوانی نوجوانان و اجرای برنامه‌های ادبی با محوریت ترویج فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی اشاره کرد.

در پایان این آیین نیز با اهدای لوح سپاس از نویسندگان کتاب‌های «مشق آخر» و «ماهی قرمز حوض» و همچنین نوجوانان شرکت‌کننده در بخش حافظ‌خوانی، از تلاش‌های آنان در عرصه ادبیات کودک و نوجوان و ترویج فرهنگ مطالعه تجلیل به عمل آمد.