به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، با گسترش استفاده از خدمات آنلاین در خریدهای روزمره، دسترسی آسان‌تر به کالاهای اساسی به یکی از نیازهای کاربران تبدیل شده است.

در همین راستا، اسنپ‌فود امکان استفاده از اعتبار کالابرگ الکترونیکی را در فروشگاه‌های منتخب این پلتفرم فراهم کرده تا کاربران بتوانند بخشی از خریدهای ضروری خود را با استفاده از کالابرگ و به‌صورت آنلاین و بدون نیاز به خرید حضوری انجام دهند.

اسنپ‌فود اعلام کرد امکان خرید با کالابرگ الکترونیکی در همه فروشگاه‌های دسته‌های کالایی «پروتئین» و «میوه» و همچنین بخشی از کالاهای دسته‌بندی «محصولات طبیعی» از جمله برنج، روغن و حبوبات را برای کاربران فراهم کرده است.

کاربران می‌توانند با مراجعه به بخش فروشگاهی اسنپ‌فود، محصولات مشمول طرح را در سه دسته پروتئین، میوه و خواروبار انتخاب و هزینه آن را از محل اعتبار کالابرگ الکترونیکی پرداخت کنند.

اسنپ‌فود می‌گوید هدف از ارائه این خدمت، ساده‌تر شدن فرآیند خرید کالاهای اساسی و فراهم کردن تجربه‌ای سریع و در دسترس برای کاربرانی است که از اعتبار کالابرگ استفاده می‌کنند؛ تا بدون نیاز به مراجعه حضوری، بتوانند اقلام مورد نیاز خود را از فروشگاه‌های منتخب سفارش دهند.

اسنپ‌فود فراتر از یک سرویس سفارش آنلاین غذا، می‌تواند پاسخ‌گوی همه نیازها و مایحتاج روزمره کاربران باشد.

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