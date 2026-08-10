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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۴۸

تصویب کلیات طرح «اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت تنگه هرمز»

تصویب کلیات طرح «اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت تنگه هرمز»

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس از تصویب کلیات طرح «اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت تنگه هرمز و خلیج فارس» در نشست این کمیسیون خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله بیاتی، سخنگوی کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مجلس، ضمن تشریح نشست کمیسیون متبوع خود گفت: بررسی طرح اقدام راهبری تامین امنیت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس در دستور کار کمیسیون قرار داشت. کمیسیون امور داخلی به عنوان کمیسیون فرعی این طرح را مورد بررسی قرار داد.

وی در ادامه اظهار کرد: در این نشست نمایندگانی از وزارت خارجه، جمعی از مسئولان ذی ربط و کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس حضور داشتند. در نهایت، اعضای کمیسیون با کلیات این طرح موافقت کردند.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس تصریح کرد: بررسی جزئیات این طرح به جلسات آینده موکول شد.

وی در ادامه تاکید کرد: همچنین در ادامه این نشست، رای گیری برای انتخاب ناظرین کمیسیون در بخش های مختلف صورت گرفت و نتایج رای گیری ها جهت رای گیری نهایی در صحن علنی مجلس به هیات رییسه مجلس ارسال شد.

کد مطلب 6913102
محسن صمیمی

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