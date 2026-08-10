به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، چند سال قبل، حضور آنلاین برای بسیاری از پزشکان و کلینیک‌ها به داشتن یک سایت و فعالیت در اینستاگرام محدود می‌شد. امروز اما مسیر انتخاب پزشک پیچیده‌تر شده است. کاربر ممکن است ابتدا نام یک پزشک را در شبکه‌های اجتماعی ببیند، بعد او را در گوگل جست‌وجو کند، وارد سایت شود، درباره خدماتش بخواند و در نهایت دوباره به اینستاگرام برگردد تا شناخت بیشتری از او پیدا کند.

به همین دلیل، بازاریابی دیجیتال پزشکی دیگر مجموعه‌ای از فعالیت‌های جدا از هم نیست. سایت، سئو، شبکه‌های اجتماعی، تولید ویدئو و تبلیغات آنلاین زمانی نتیجه بهتری می‌دهند که بخشی از یک مسیر مشخص باشند.

در بسیاری از کلینیک‌ها این بخش‌ها جداگانه مدیریت می‌شوند؛ یک تیم سایت را طراحی کرده، مجموعه دیگری مسئول سئو است، تولید محتوای اینستاگرام را فرد دیگری انجام می‌دهد و تبلیغات گوگل هم بدون ارتباط مستقیم با این بخش‌ها اجرا می‌شود. هرکدام از این فعالیت‌ها ممکن است به‌تنهایی عملکرد مناسبی داشته باشند، اما نبود هماهنگی میان آن‌ها می‌تواند نتیجه نهایی را ضعیف کند.

بیمار فقط یک کانال را نمی‌بیند

برای بیمار تفاوتی ندارد که سایت را چه تیمی ساخته یا چه کسی شبکه‌های اجتماعی را مدیریت می‌کند. او همه این بخش‌ها را متعلق به یک پزشک یا کلینیک می‌بیند.

فرض کنید کاربری یک ویدئوی پزشکی را در اینستاگرام می‌بیند و به موضوع علاقه‌مند می‌شود. چند دقیقه بعد نام پزشک را در گوگل جست‌وجو می‌کند. اگر سایت اطلاعات کافی نداشته باشد یا نتیجه‌ای که در گوگل می‌بیند با تصویری که در شبکه اجتماعی ساخته شده هماهنگ نباشد، بخشی از اعتماد اولیه از بین می‌رود.

حالت برعکس هم وجود دارد. ممکن است یک پزشک در گوگل جایگاه خوبی داشته باشد، اما کاربر بعد از ورود به صفحه اجتماعی او با محتوایی پراکنده یا صفحه‌ای کم‌فعالیت روبه‌رو شود.

کاربر این کانال‌ها را جداگانه ارزیابی نمی‌کند. مجموع آن‌ها تصویری را می‌سازد که از یک برند پزشکی در ذهنش شکل می‌گیرد.