سوگواره امام هشتم با نگاهی به «الهیات زیارت» و انسجام ایرانیان

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی - دفتر قم ششمین سوگواره علمی فرهنگی امام رضا علیه السلام را در دهه آخر ماه صفر برگزار می کند.

این سوگواره علمی با طرح مباحثی نظری با محوریت «الهیات زیارت» تلاش دارد تا انسجام اجتماعی ایرانیان در گستره تمدنی اسلامی را تحلیل و بررسی کند. این دوره همراه با اعطای گواهی به شرکت کنندگان است.

محورها و سخنرانان همایش عبارتند از:

«الهیات زیارت»

از الهیات عملی تا الهیات عمل‌گرا 🎙حجت الاسلام دکتر بابایی

زیارت امام رضا و انسجام اجتماعی ایرانیان: ظرفیت‌ها ، بایسته ها و موانع

حجت الاسلام دکتر هاشمیان

معبد، مکاشفه و حضور مشترک: خوانشی کربنی از حرم امام رضا به مثابهٔ ارض ملکوت در جغرافیای مثالین

مهدی فدایی مهربانی

جهان اجتماعی ایرانی به مثابه حرم

سید محمدعلی غمامی

دبیر علمی این نشست ها را حجت‌الاسلام حسین اشهد عضو هیئت علمی مرکز امام شناسی برعهده دارد.

این سوگواره روز سه شنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۷:۳۰ الی ۱۲ به نشانی قم، چهار راه شهدا- ابتدای خیابان صفائیه،سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی- سالن شیخ طوسی برگزار خواهد شد و علاقه مندان می توانند از طریق لینک http://meet.razavi.ir/ch/sco_qom در جلسه شرکت کنند.