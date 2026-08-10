۳۰ هزار متر مربع آسفالت معابر روستایی در هلیلان انجام شد

آیت قیصربیگی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پایان عملیات اجرایی ۳۰ هزار متر مربع آسفالت در چهار روستای شهرک امام، خورده چشمه، سامان و چشمه ماهی، اظهار داشت: این طرح‌ها با اعتبار ۳۰ میلیارد تومان اجرا شده است و با بهره‌برداری از این پروژه‌ها، شاهد بهبود چشمگیر زیرساخت‌های روستایی و افزایش رضایت روستاییان بوده‌ایم.

وی با بیان اینکه این طرح‌ها با هدف بهبود کیفیت زندگی روستاییان، تسهیل در تردد و کاهش مشکلات حمل‌ونقل اجرا شده است، افزود: خوشبختانه با تخصیص اعتبارات مناسب و همکاری دستگاه‌های اجرایی، این پروژه‌ها به اتمام رسیده است و امیدواریم با ادامه این روند، شاهد توسعه هرچه بیشتر زیرساخت‌های روستایی در سطح شهرستان باشیم.

فرماندار هلیلان با اشاره به اینکه توسعه زیرساخت‌های روستایی، یکی از اولویت‌های اصلی مدیریت شهرستان است، تصریح کرد: با اجرای این طرح‌ها، گام‌های مؤثری در جهت بهبود معیشت روستاییان و کاهش مهاجرت به شهرها برداشته شده است و امیدواریم با تخصیص اعتبارات بیشتر، شاهد اجرای طرح‌های مشابه در سایر روستاهای شهرستان باشیم.