افتتاح ۱۵ هزار مترمربع فضای آموزشی تا قبل از آغاز سال تحصیلی در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، یونس بهاروند ظهر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تا قبل از شروع سال تحصیلی جدید، ۴۳ پروژه آموزشی را آماده تحویل به دانشآموزان میکنیم، اظهار داشت: ۲۲ مورد از این پروژهها مربوط به هفته دولت و ۲۱ مورد دیگر نیز قبل از شروع سال تحصیلی جدید افتتاح خواهند شد.
افتتاح ۱۴۰ کلاس درس در لرستان
وی با بیان اینکه این تعداد پروژه حدود ۱۴۰ کلاس درس را شامل میشوند، عنوان کرد: حدود ۱۵ هزار و ۵۷۲ مترمربع هم مساحت این پروژههای آموزشی است.
مدیرکل نوسازی مدارس لرستان، افزود: از این تعداد پروژه، دو مورد سالن ورزشی هستند، همچنین یک خوابگاه دانشآموزشی نیز یکی دیگر از این پروژهها است.
بهاروند با اشاره به اینکه در دو سال اخیر ما چهار خوابگاه بزرگ دانشآموزی در سطح استان به بهرهبرداری رسیده است، گفت: در سال گذشته حدود ۵۸۲ میلیارد تومان از محل اعتبارات دولتی در بخش مدرسهسازی در استان هزینه شده است.
کمک ۱۵۰ میلیاردی خیرین در حوزه مدرسهسازی
وی بیان داشت: بهموازات این میزان اعتبارات دولتی، خیرین عزیز هم حدود ۱۵۰ میلیارد تومان در بحث مدرسهسازی کمک کردهاند.
مدیرکل نوسازی مدارس لرستان از برگزاری جشنواره خیرین مدرسهساز در این استان طی آبانماه امسال خبر داد و گفت: این دوره، بیست و هشتمین جشنواره خیرین مدرسه در استان بوده که با کمک مجمع خیرین مدرسهساز در لرستان برگزار میشود.
بهاروند، افزود: باتوجهبه تفاهمنامههایی که تا کنون در حوزه مدرسهسازی در استان منعقد کردهایم، امیدواریم رشد خوبی در حوزه کمک خیرین در بحث مدرسهسازی داشته باشیم.
شادابسازی بیش از ۲ هزار کلاس درس
وی با اشاره به اجرای طرح نهضت عدالت آموزشی در لرستان و همکاری دستگاههای اجرایی و خیرین در اجرای این طرح در استان، افزود: در مجموع قرار است که دو هزار و ۲۰۰ کلاس درس تا قبل از شروع سال تحصیلی جدید، شادابسازی شوند.
مدیرکل نوسازی مدارس لرستان با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصدی در طرح شادابسازی مدارس در قالب طرح شهید «عجمیان»، گفت: با دستور فرمانده سپاه استان، به بسیج سازندگی حدود ۲۹ مدرسه قرار است که در استان احداث شوند.
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