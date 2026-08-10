مشکلی در فروشگاه های ایلام برای بحث کالابرگ وجود ندارد

علی رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ارسال پیامک برای برخی سرپرستان خانوار مبنی بر «غیرمقیم بودن در داخل کشور»، اظهار داشت: این پیامک به معنای حذف کالابرگ نیست و صرفاً یک فراخوان برای احراز هویت و تأیید سکونت در کشور است.
وی با بیان اینکه اطلاعات ارسالی از سوی دستگاههای متولی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مبنای این پیامکها بوده است، افزود: برخی از سرپرستان خانوار که در خارج از کشور سفر نرفتهاند و حتی گذرنامه هم ندارند، ممکن است این پیامک را دریافت کرده باشند و دلیل آن، اطلاعاتی است که دستگاههای مربوطه در اختیار وزارت رفاه قرار دادهاند و این موضوع، نشان از خطا یا نقص در اطلاعات ارسالی دارد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ایلام با تأکید بر اینکه کالابرگ این دسته از خانوارها قطع نشده، بلکه بهصورت موقت تعلیق شده است، تصریح کرد: سرپرستان خانوار برای رفع این مشکل، دو راهکار ساده در پیش دارند و با انجام هر یک از این روشها، کالابرگ آنان مجدداً فعال و اعتبار مرداد و شهریور بهصورت یکجا شارژ خواهد شد.
رشیدی با اشاره به روش اول که سرپرستان خانوار میتوانند با مراجعه به دفاتر خدمات پیشخوان دولت و انجام احراز هویت سکونت، مشکل خود را برطرف کنند، تأکید کرد: این احراز هویت باید صرفاً در دفاتر پیشخوان دارای دوربین و تجهیزات احراز هویت الکترونیک انجام شود و ۲۵ دفتر خدماتی در سطح استان برای این کار معرفی شدهاند و مردم نیازی به مراجعه به ادارات ندارند.
وی با بیان اینکه روش دوم، بسیار سریعتر و بدون نیاز به مراجعه حضوری است، افزود: از روز ۲۱ مردادماه، سرپرستان خانوار میتوانند با ارسال کد ملی خود به شمارهگیری کد دستوری #۱۴۶۳۵۰۰ (ستاره ۵۰۰ ستاره ۱۴۶۳ مربع)، آدرس محل سکونت خود را ثبت کنند و این کار در کمتر از یک دقیقه در منزل قابل انجام است و نیازی به مراجعه به هیچ دفتری نیست.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ایلام با تأکید بر اینکه نیازی به ازدحام و عجله در این فرآیند نیست، خاطرنشان کرد: با ثبت اطلاعات و صحتسنجی آن، کالابرگ مرداد و شهریور بهصورت یکجا در اختیار سرپرستان خانوار قرار خواهد گرفت و این اطمینان را به مردم میدهیم که هیچکس به دلیل دریافت این پیامک، کالابرگ خود را از دست نخواهد داد.
رشیدی در پایان با اشاره به اینکه این روشها برای رفع مشکل سرپرستانی است که پیامک دریافت کردهاند، تأکید کرد: دستگاههای متولی اطلاعات را بهروزرسانی خواهند کرد و از مردم خواست که با آرامش و بدون استرس، یکی از دو روش اعلامشده را برای احراز هویت خود انجام دهند و در صورت بروز هرگونه سوال، با دفاتر پیشخوان یا ستاد کالابرگ استان تماس بگیرند.
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