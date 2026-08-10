به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، برای شروع بازسازی خانه، برخلاف تصور بعضی از افراد، اولین کار تخریب دیوارها یا کندن کف نیست. بهتر است ابتدا وضعیت خانه، نیازهای اصلی و اولویت کارها مشخص شوند. شروع عجولانه می‌تواند باعث دوباره کاری، افزایش هزینه ها و طولانی شدن پروژه شود.

پیش از تخریب باید بدانید کدام بخش ها واقعا به تعمیر یا تعویض نیاز دارند، چه مشکلاتی در تاسیسات وجود دارد و بودجه قرار است صرف چه قسمت هایی شود. بررسی دقیق در ابتدای کار می تواند از بسیاری از هزینه های پیش بینی نشده جلوگیری کند.

پیش از شروع بازسازی وضعیت فنی خانه را بررسی کنید

شروع بازسازی بدون بررسی وضعیت ساختمان می تواند هزینه و ریسک پروژه را افزایش دهد. پیش از تخریب دیوار، سقف یا بخش های اصلی خانه، بهتر است وضعیت سازه توسط فرد متخصص بررسی شود؛ به ویژه زمانی که قرار است در دیوارها یا ستون ها تغییر ایجاد شود.

تشخیص دیوارهای باربر و بخش هایی که در پایداری ساختمان نقش دارند اهمیت زیادی دارد. تخریب غیر اصولی این قسمت ها می تواند ایمنی ساختمان را به خطر بیندازد و مشکلات قانونی ایجاد کند.

در بررسی اولیه بهتر است نقاط نم زدگی و علت رطوبت، وضعیت چاه و لوله های فاضلاب، مسیر سیم کشی و بخش هایی که نشانه نشست، ترک یا فرسودگی دارند بررسی شوند. برای بررسی داخل بعضی لوله ها نیز می توان از دوربین های مخصوص استفاده کرد. هدف این است که مشکلات پنهان پیش از شروع کار مشخص شوند و بعدا باعث دوباره کاری نشوند.

مشخص کنید بازسازی لازم است یا تغییرات گسترده تر

در بازسازی معمولا بخش هایی از ساختمان حفظ می شوند و تمرکز بر تعمیر قسمت های آسیب دیده و بهبود فضا است. اگر بنا به تغییرات اساسی یا ساخت مجدد نیاز داشته باشد، دامنه کار گسترده تر خواهد بود.

همه خانه های قدیمی لزوما به تخریب کامل نیاز ندارند. اگر بخش هایی از ساختمان سالم باشند، حفظ آنها می تواند هزینه تخریب، حمل نخاله و اجرای دوباره را کاهش دهد. بنابراین میزان تخریب بهتر است بعد از بررسی وضعیت واقعی ساختمان تعیین شود، نه فقط بر اساس ظاهر قدیمی خانه.

بودجه بازسازی را پیش از انتخاب متریال مشخص کنید

پیش از خرید مصالح یا شروع تخریب، بودجه تقریبی پروژه را مشخص کنید و تمام مبلغ موجود را صرف هزینه های اولیه نکنید.

برای مدیریت بهتر بودجه می توان هزینه ها را به سه گروه تقسیم کرد:

کارهای ضروری مانند تعمیر تاسیسات، رفع رطوبت و مشکلات زیرساختی

تغییرات کاربردی مانند کابینت، کف و نورپردازی

تغییرات دکوراتیو مانند اکسسوری ها و جزئیات ظاهری

بهتر است بخشی از بودجه برای هزینه های پیش بینی نشده کنار بماند. در ساختمان های قدیمی ممکن است پس از باز شدن دیوار یا کف، فرسودگی لوله ها یا خرابی بخش های پنهان مشخص شود.

در هزینه کردن، اولویت را به بخش های پرکاربرد یا قسمت هایی بدهید که تعویض دوباره آنها دشوار است. برای بعضی جزئیات تزئینی می توان گزینه های اقتصادی تر را انتخاب کرد.

پیش از تغییرات اساسی وضعیت مجوزها را بررسی کنید

بعضی اقدامات، به ویژه تغییرات مرتبط با سازه، مشاعات، کاربری یا بخش های اصلی ساختمان، ممکن است به مجوز یا تایید مراجع مربوط نیاز داشته باشند.

مواردی مانند جابه جایی راه پله، اضافه کردن طبقه، تغییر در پارکینگ، تخریب دیوارهای باربر یا تغییر در بخش های مشترک ساختمان باید پیش از اجرا از نظر قانونی بررسی شوند.

کارهایی مانند تعویض کابینت، نقاشی یا بعضی تغییرات داخلی معمولا شرایط متفاوتی دارند. با این حال، الزامات بر اساس شهر، نوع ملک و نوع تغییر متفاوت است؛ بنابراین پیش از تغییرات اساسی بهتر است وضعیت مجوزها از شهرداری یا مرجع مرتبط استعلام شود.

زیرساخت ها را پیش از دکوراسیون اصلاح کنید

رعایت ترتیب اجرای کارها در بازسازی اهمیت زیادی دارد. شروع با نقاشی، کفپوش یا تعویض کابینت، در حالی که تاسیسات فرسوده هنوز بررسی نشده اند، می تواند باعث دوباره کاری شود.

لوله کشی های قدیمی، سیم کشی فرسوده، عایق کاری سقف و پشت بام و مشکلات رطوبت بهتر است پیش از کارهای ظاهری بررسی و در صورت نیاز اصلاح شوند.

برای مثال، اگر بعد از نصب کفپوش یا اجرای دیوار جدید مشخص شود یک لوله قدیمی نشتی دارد، ممکن است بخشی از کار تازه اجرا شده دوباره باز شود. بنابراین ابتدا مشکلاتی را برطرف کنید که در آینده می توانند به بخش های تازه بازسازی شده آسیب بزنند.

زمان خرید مصالح را با برنامه اجرای کار هماهنگ کنید

بعضی مصالح آماده هستند، اما برخی محصولات باید سفارش داده شوند و زمان تحویل بیشتری دارند. بهتر است پیش از مرحله نصب، زمان تحویل اقلام مشخص شود و با محاسبه برنامه از تاریخ تقریبی پایان پروژه، زمان سفارش هر محصول تعیین شود.

اگر نیروی اجرایی حاضر باشد اما مصالح نرسیده باشند، کار متوقف می شود و هزینه نیروی انسانی افزایش پیدا می کند. هماهنگی میان خرید مصالح و برنامه اجرا از این مشکل جلوگیری می کند.

تغییرات دکوراتیو را بعد از پایان کارهای اصلی انجام دهید

بعد از بررسی و اصلاح زیرساخت ها می توان درباره کفپوش، دیوار، سقف، کابینت و سایر متریال های دکوراتیو تصمیم گرفت. همیشه برای تغییر ظاهر خانه نیاز به تخریب گسترده نیست و در بعضی پروژه ها می توان از پوشش هایی استفاده کرد که روی سطح موجود اجرا می شوند.

برای دیوار یا سقف، بسته به سبک دکوراسیون، شرایط فضا و نوع زیرسازی، می توان متریال هایی مانند لمبه چوبی را بررسی کرد. این پوشش زمانی مناسب است که سطح زیرین و شرایط محل اجرا برای آن مناسب باشد.

در بعضی فضاهای داخلی که هدف بیشتر تغییر ظاهر دیوار است، ترمووال ام دی اف نیز می تواند یکی از گزینه های پوششی باشد. انتخاب آن باید با توجه به محل استفاده، وضعیت زیرسازی و سبک کلی فضا انجام شود.

برخی کفپوش ها، در صورت مناسب بودن سطح زیرین، می توانند روی کف قبلی اجرا شوند. برای بعضی دیوارهای داخلی نیز می توان از دیوارهای سبک استفاده کرد که نسبت به دیوارچینی سنتی اجرای ساده تری دارند.

در آشپزخانه هم همیشه تعویض کامل کابینت تنها راه تغییر ظاهر فضا نیست. اگر بدنه و ساختار کابینت سالم باشد، در برخی موارد می توان با تغییر رنگ، تعویض صفحه کابینت ام دی اف، دستگیره ها یا جزئیات دیگر ظاهر فضا را به روز کرد.

مناسب بودن هر یک از این روش ها به وضعیت خانه، کیفیت زیرسازی، بودجه و هدف بازسازی بستگی دارد و بهتر است پیش از اجرا بررسی شود.

جمع بندی

اگر می خواهید بدانید برای بازسازی خانه از کجا شروع کنیم، پاسخ کوتاه این است که پیش از تخریب باید وضعیت واقعی ساختمان را بشناسید. بررسی سازه و تاسیسات، مشخص کردن نیازهای اصلی، بودجه بندی و تعیین ترتیب اجرای کارها باید پیش از خرید مصالح و شروع تغییرات ظاهری انجام شوند.

ابتدا مشکلات زیرساختی مانند لوله کشی، سیم کشی، رطوبت و عایق کاری را برطرف کنید. سپس خرید مصالح را با برنامه اجرا هماهنگ کنید و در مرحله بعد سراغ کف، دیوار، سقف، آشپزخانه و سایر تغییرات دکوراتیو بروید.

بازسازی موفق الزاما با خرید ارزان ترین مصالح یا تخریب بیشتر به دست نمی آید. تصمیم گیری بر اساس وضعیت واقعی ساختمان و ترتیب درست اجرا می تواند احتمال دوباره کاری و هزینه های پیش بینی نشده را کاهش دهد.

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