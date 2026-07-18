نمایش «قائد» با استقبال مردم مازندران روبرو شد

مهدی معصومی گرجی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نمایش «قائد» در قالب کاروان فرهنگی و هنری «بدرقه خورشید» در شهر آمل، شهر علم، عرفان و اخلاق، و در جمع گسترده شهروندان به روی صحنه رفت.

وی افزود: این نمایش با بهره‌گیری از ظرفیت هنر متعهد و زبان اثرگذار نمایش، توانست احساسات مردم را برانگیزد و ارتباط عمیق و صمیمانه‌ای با مخاطبان برقرار کند؛ به گونه‌ای که بسیاری از حاضران با این اثر همراه شدند و مسئولان استانی نیز خواستار استمرار اجرای آن در دیگر شهرهای مازندران شدند.

رئیس حوزه هنری مازندران با بیان اینکه هنر، رساترین زبان برای انتقال مفاهیم و ارزش‌ها است، تصریح کرد: برنامه‌ریزی برای اجرای کاروان «بدرقه خورشید» با هدف جاری‌سازی نقش هنر انقلاب و هنر متعهد در بطن جامعه انجام شد تا بتوان از طریق قالب‌های هنری، مفاهیم ارزشی و فرهنگ ایثار، مقاومت و انقلاب اسلامی را به شکلی زنده، گویا و اثرگذار به مردم منتقل کرد.

معصومی گرجی خاطرنشان کرد: تجربه اجرای نمایش «قائد» نشان داد که آثار نمایشی می‌توانند در مناسبت‌های ملی و انقلابی، علاوه بر ایجاد همدلی و همبستگی اجتماعی، نقش مهمی در تبیین ارزش‌ها و روایت هنرمندانه وقایع ایفا کنند.

وی تأکید کرد: حوزه هنری مازندران با بهره‌گیری از ظرفیت هنرمندان متعهد استان، اجرای برنامه‌های میدانی و مردمی را با رویکرد ترویج فرهنگ انقلاب اسلامی و پاسخ‌گویی به نیازهای فرهنگی جامعه ادامه خواهد داد.