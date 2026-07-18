به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، تنها فیلم مهم این آخر هفته سینماهای جهان (پنجشنبه تا یکشنبه)، فیلم حماسی کریستوفر نولان از کمپانی یونیورسال است که مت دیمون، تام هالند و آن هاتاوی در آن بازی میکنند.
فیلم «اودیسه» ساخته کریستوفر نولان، سفر خود در گیشه را آغاز کرده و از پیش نمایشهایش (پنجشنبه شب) در ۳۹۰۰ سینما در آمریکای شمالی، ۱۷.۶ میلیون دلار فروش داشته است. هدف فیلم فروش ۵۰ میلیون دلاری در جمعه و فروش ۱۱۷ میلیون دلاری در کل افتتاحیهاش است؛ هرچند پیشبینی میشود این فیلم بین ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون دلار در افتتاحیه بفروشد. حتی همین فروش هم موجب میشود تا این فیلم هم بهترین افتتاحیه یک فیلم زنده سال و هم بهترین افتتاحیه سال با درجه سنی R و همچنین بهترین آخر هفته افتتاحیه یونیورسال برای یک فیلم با درجه سنی R را رقم بزند.
مت دیمون، تام هالند، آن هاتاوی، رابرت پتینسون و لوپیتا نیونگو در «اودیسه» نولان بازی میکنند؛ جنگجویی که قصد دارد پس از جنگ تروا به خانه بازگردد تا تاج و تخت خود را به عنوان پادشاه ایتاکا پس بگیرد و دوباره با همسرش پنه لوپه (هاتاوی) دیدار کند.
بزرگترین افتتاحیه نولان در دوران حرفهایاش در آمریکا با فیلم «شوالیه تاریکی برمیخیزد» رقم خورد که در جولای ۲۰۱۲ اکران شد و کارش را با ۱۶۰ میلیون دلار فروش داخلی شروع کرد و در نهایت با عبور از یک میلیارد دلار در اکران جهانی، به اوج خود رسید.
جدیدترین فیلم این فیلمساز «اوپنهایمر» در سال ۲۰۲۳ بود که با ۸۲.۴ میلیون دلار فروش داخلی، در نهایت ۹۷۵ میلیون دلار فروش جهانی به دست آورد و ۷ جایزه اسکار از جمله بهترین فیلم را ربود و اولین اسکار بهترین کارگردانی را برای نولان کسب کرد.
«اودیسه» تنها فیلم اکران گسترده این آخر هفته است، اما اوپنهایمر فیلمی بود که شور فرهنگی معروف به «باربنهایمر» را رقم زد و در رقابت با فیلم فانتزی «باربی» ساخته گرتا گرویگ به صورت هم زمان اکران شد.
انتخاب این زمان برای اکران از یک مزیت بزرگ برخوردار است چون زمانی نادر در ماه جولای است که اکران فیلم بزرگ دیگری در برنامه نیست و پس از آن «مرد عنکبوتی: روز کاملاً جدید» سونی ۳۱ جولای با بازی هالند و زندایا اکران میشود.
«اودیسه» اولین فیلم تاریخ سینماست که تماما با دوربینهای آیمکس فیلمبرداری شده و همین امر علاقهمندان به فرمت بزرگ را به وجد آورده است. با توجه به اینکه تنها ۲۵ سینما در آمریکا فیلمهای ۷۰ میلیمتری آیمکس نمایش میدهند، بلیت این نمایشها به سرعت به فروش رسید.
تاکنون منتقدان بیشتر زبان به تحسین «اودیسه» گشودهاند و این فیلم امتیاز ۹۶ درصدی را در سایت راتن تومیتوز کسب کرده که بهترین امتیاز برای نولان در دوران حرفهایاش است. پشت سر آن «شوالیه تاریکی» و «ممنتو» با ۹۴ درصد قرار دارند، «اوپنهایمر» هم امتیاز ۹۳ درصد را دارد.
دیوید رونی، منتقد ارشد فیلم هالیوود ریپورتر در نقد خود از «اودیسه» آن را «یک فیلم اکشن تأملبرانگیز، عظیم و در عین حال صمیمی» خواند و البته افزود ماهیت ذاتاً اپیزودیک و غیرخطی و انتخاب برخی بازیگران، روند فیلم را مختل کرده است. در عین حال در رتبهبندی هالیوود ریپورتر از فیلمهای نولان، «اودیسه» در جایگاه دوم و پس از «شوالیه تاریکی» جای گرفته است.
تنها رقیب برای «اودیسه» در روز یکشنبه، به ویژه برای مخاطبان بینالمللی، فینال جام جهانی بین اسپانیا و آرژانتین است که بعدازظهر در ورزشگاه متلایف نیوجرسی برگزار میشود.
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