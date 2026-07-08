نولان و «اودیسه» کمپین عظیم اکران را شروع کردند؛ فیلمی در نکوهش جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ددلاین, مت دیمون، تام هالند، زندیا، آن هاتاوی، رابرت پتینسون، لوپیتا نیونگو و شارلیز ترون عصر دوشنبه برای مراسم افتتاحیه جهانی فیلم «اودیسه» کریستوفر نولان، روی فرش قرمز فیلم در میدان لستر لندن حاضر شدند.

این فیلم یکی از پرستاره‌ترین نمایش‌های سال ۲۰۲۶ تا به امروز است و الیوت پیج، هیمش پاتل، جان لگویزمائو، میا گاث، بنی سفدی، تراویس اسکات و سامانتا مورتون نیز از دیگر بازیگران آن هستند.

انتظار از اکران اقتباس نولان از شعر حماسی هومر که قرار است با بازی دیمون در نقش جنگجوی نمادین، «اودیسه»، از ۱۷‌ جولای (۲۶ تیر) راهی سینماها شود، بسیار بالاست و بیشتر منتقدان، دیدگاه نولان درباره این پروژه و سپس عزم دیمون در اجرا در طول فیلمبرداری دشوار سه ماهه در ۶ کشور و با دوربین‌های آی‌مکس (از ابتدا تا انتها) را تحسین کرده‌اند.

در پاسخ به سوالی درباره اینکه فیلمبرداری این فیلم از نظر فیزیکی در مقایسه با سایر فیلم‌های اکشن وی مانند سه‌گانه «بورن»، از یک تا ۱۰ چه امتیازی کسب کرده، دیمون پاسخ داد: امتیاز این یکی ۱۱ است!

وی افزود: این کار برای من خیلی سخت‌تر از هر کاری بود که تا به حال انجام داده‌ام، اما برای بقیه هم سخت‌ بود، در تک تک بخش‌ها سخت‌ترین کار بود. فیلمبرداری همه این‌ها جلوی دوربین، عجیب است، یعنی اگر هزار نفر را جلوی دوربین می‌بینید، واقعاً هزار نفر هستند و همه فیلمبرداری با دوربین آیمکس انجام شده که قبلاً هرگز انجام نشده بود و تمام چالش‌های فنی که با این تلاش همراه است، به صدها و صدها نفر نیاز داشت که واقعاً سخت کار کنند و در یک جهت پارو بزنند.

تام هالند به خبرنگاران گفت که هنوز از اینکه نولان او را برای این فیلم انتخاب کرده، متعجب است و خودش را نیشگون می‌گیرد تا ببیند واقعیت دارد یا نه!

وی فاش کرد اولین نمایش جهانی این فیلم آنقدر روز مهمی در حرفه‌اش بوده که حتی مسابقه جام جهانی انگلیس و مکزیک را در ساعات اولیه صبح دوشنبه از دست داد و پخش مجدد آن را تماشا کرد.

هالند اعتراف کرد که پیش از این هرگز کتاب «اودیسه» را نخوانده بود تا اینکه نولان برای نقش تلماخوس او را انتخاب کرد. او گفت از کشف ارتباط این داستان تقریباً ۳۰۰۰ ساله با دنیای معاصر شگفت‌زده شده است.

وی افزود: به نظرم با دنیای امروز خیلی مرتبط است. ایده قانون زئوس چیزی است که همه ما می‌توانیم بهتر انجامش دهیم. با دیگران همانطور رفتار کن که با تو رفتار می‌شود. این مضمون بسیار قوی در سراسر این فیلم است و چیزی است که ما سر صحنه به کار بردیم و برای همین فیلم بهتری ساختیم.

زندایا، که نقش الهه و صدای خرد «آتنا» را بازی می‌کند، گفت که تجربه «اودیسه» به او درک بیشتری از اساطیر یونان داده و قطعا در نقش‌های آینده به کارش خواهد آمد.

وی گفت: داستان‌های زیادی را که بعد از «اودیسه» آمده‌اند، می‌توان به این داستان قدیمی ربط داد. من نمی‌دانم این در مورد ما به عنوان انسان چه معنایی دارد که همچنان اشتباه‌های مشابهی را مرتکب می‌شویم، اما فکر می‌کنم که این موضوع به طور مداوم با آن داستان مرتبط است.

تراویس اسکات‌ که نقش شاعر دربار ایتاکا را در حالی که پنه‌لوپه توسط خواستگاران گروگان گرفته می‌شود بازی ‌کرده، نیز روی فرش قرمز ظاهر شد. این اولین نقش بزرگ سینمایی این رپر و ترانه‌سرا است که اولین بار با نولان در فیلم «تنت» همکاری کرد و آهنگ «نقشه» را برای آن نوشت.

جان لگویزامو، که برای بازی در نقش اومائوس خوک‌چران وفادار اودیسه، بیش از حد گریم و پیر شده بود، گفت که برای بازی در این نقش، در شخصیت ذاتی و وفادار خود فرو رفته و به شوخی افزود حضور او روی پرده سینما ممکن است به حرفه‌اش کمکی نکند.

در حالی که در این فیلم شخصیت‌های مرد در صحنه‌های خشونت‌آمیز که پوچ‌گرایی جنگ را نشان می‌دهند، بر صحنه غالب هستند، هاتاوی، مورتون و نیونگو همگی فیلمنامه نولان را برای ظرافتی که به شخصیت‌های زن بخشیده، ستودند.

هاتاوی و نیونگو هر ۲ گفتند که این فیلم به شخصیت‌های نمادین آنها، پنه‌لوپه و هلن تروی، عمق و انسانیت بخشیده و فراتر از اسطوره رفته است.

نیونگو گفت: من واقعاً علاقه‌مند بودم بدانم او فراتر از چهره‌اش چه جور شخصیتی بود و مورتون، که نقش شخصیت پیچیده سیرسه، جادوگر مستقلی را بازی می‌کند که در اعتراض به وحشیگری، مردان اودیسه را به خوک تبدیل می‌کند، از برداشت نولان از این شخصیت تمجید کرد.

پاتل، که نقش یوریلوخوس، دست راست اودیسه، را بازی می‌کند هم هرچند خشونت موجود در فیلم را پذیرفت اما افزود که در هیچ مقطعی نمایش این خشونت بی‌دلیل نبوده و تاکید بر پیام اصلی فیلم است که هزینه جنگ را تصویر می‌کند.

نولان هر چند در مصاحبه مطبوعاتی شرکت نکرد، اما همراه بازیگرانش، برای معرفی فیلم روی صحنه سینما اودئون لوکس در میدان لستر حاضر شد.

وی خطاب به تماشاگران گفت: شما اولین مخاطبان فیلم من در جهان هستید، پس مهربان باشید، با این فیلم زیبا و ۷۰ میلی‌متری. خیلی خاص است. من اینجا با تماشای فیلم بزرگ شدم، به میدان لستر می‌آمدم، نه از بالکن آنجا که جای شما آدم‌های شیک‌پوش بود، بلکه در سالن و همواره رویای ساختن فیلمی را داشتم که روزی این صفحه را پر کند. بنابراین بودن در چنین شرایط باشکوهی در کنار همه شما که از کار این همه آدم که با هم «اودیسه» را ساختند، دارید تجلیل می‌کنید، واقعاً باورنکردنی است.

نولان همچنین به بازی جام جهانی انگلیس و مکزیک اشاره کرد و گفت: همه شما هواداران انگلیس که دیشب زیاد نخوابیدید، سعی کنید در قسمت‌های آرام فیلم خروپف نکنید. این «اودیسه» است، هیچ قسمت آرامی در آن وجود ندارد، یا خیلی کم وجود دارد ... ما هیجان‌زده و مشتاقیم ببینیم از کاری که ما انجام داده‌ایم چه برداشتی می‌کنید ... این بچه‌ها و خیلی‌های دیگر، هزاران نفر در ساخت این فیلم مشارکت داشتند و من از همه کسانی که با آنها کار می‌کردم خواستم که بهترین عملکردشان را ارائه دهند.

فیلم «اودیسه» که اولین بار ساخت آن در پایان سال ۲۰۲۴ اعلام شد، پس از اثر برنده اسکار نولان، «اوپنهایمر»، ساخته ‌شد.

منتقد ددلاین، برای اکران این فیلم در سینماهای آمریکای شمالی، افتتاحیه‌ای بین ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون دلار پیش‌بینی ‌کرده است. پیش‌بینی می‌شد «اوپنهایمر»، اثر برنده اسکار نولان در سال ۲۰۲۳، افتتاحیه‌ای ۴۰ تا ۵۰ میلیون دلاری داشته باشد، اما در نهایت به فروش ۸۲.۴ میلیون دلاری در افتتاحیه خود دست یافت.