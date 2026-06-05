به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، علاقهمندان به سینما برای رزرو صندلی برای تماشای «اودیسه» در تکاپوی شدید هستند و برای تسکین این اشتیاق دیوانهوار برای دیدن آنچه کریستوفر نولان تهیه کرده، مانند اودیسه با موانع غیرمنتظرهای روبهرو میشوند.
تقاضا برای تماشای این فیلم بر پردههای آیمکس و دیگر پردههای بزرگ و پیش نمایش این حماسه ماجراجویی آنقدر زیاد است که برنامه آنلاین بلیتفروشی زنجیره سینماهای AMC برای مدت کوتاهی از کار افتاد و دوباره فروش از سر گرفته شد، اما زمان انتظار برای خرید بلیت تا یک ساعت طول میکشد و کار به آنجا کشیده که کاربران در رسانههای اجتماعی، از سختی رزرو بلیت برای این فرمت شکایت دارند.
نولان طرفدار پرشور آیمکس است و از دوربینهایی خاص که با همکاری این شرکت برای فیلمبرداری «اودیسه» ساخته شده، استفاده کرد.
تابستان گذشته پیشفروش بلیت اکرانهای آخر هفته افتتاحیه «اودیسه» در پردههای آیمکس ۷۰ میلیمتری در مدتی کوتاه تمام شد.
تقریباً در تاریخ سینما بیسابقه است که فیلمی از مدتها قبل بلیتهایش را به سینماها ارائه کند، اما تبلیغ نولان برای جذب مخاطب و علاقهمندی طرفداران برای دیدن فیلم قبلیاش «اوپنهایمر»، به نظر می رسد خوب جواب داده است.
«اودیسه» از ۱۷ جولای (۲۵ تیر) به سینماها میآید. این فیلم که با بودجه ۲۵۰ میلیون دلاری ساخته شده از بازیگران درجه یکی چون مت دیمون، تام هالند، زندیا، آن هاتاوی و رابرت پتینسون بهره گرفته است.
یونیورسال اکران این فیلم را برعهده دارد و انتظار میرود با آن یکی از بزرگترین موفقیتهای تابستانی سینما را ثبت کند.
این فیلم روایتی جدید از حماسه هومر درباره سفر طولانی اودیسه به خانه است و تصویرگر تلاشی است که تقریباً به اندازه پیدا کردن بلیت برای نمایش افتتاحیه فیلم با کیفیت ۷۰ میلیمتری آیمکس، دلهرهآور است.
در هر حال باید گفت دلیلی وجود دارد که سینماروها به نولان اعتماد دارند و در حالی که سینماها پر از دنبالههای ابرقهرمانی و فیلمهای فرنچایزی هستند، به دنبال چیزی متمایز میگردند.
نولان در مصاحبه اخیر خود با برنامه «۶۰ دقیقه» گفت: وقتی مینویسم، فیلم را به عنوان یک مخاطب، به عنوان کسی که داستان را تجربه میکند، در ذهنم مجسم میکنم. وقتی هم داستان را کارگردانی میکنم، سعی میکنم مخاطب را آنجا داشته باشم. در مورد «اودیسه» سعی کردهام مخاطب را سوار آن اسب کنم و او را روی عرشه کشتی اودیسئوس جای دهم.
پیش از این یک بار دیگر تقاضای بلیت موجب شده بود تا وبسایت سینماهای AMC از کار بیفتند و آن در مورد فیلم کنسرت تیلور سویفت در سال ۲۰۲۳ و دوباره در سال ۲۰۲۵ برای فیلم این خواننده بود. AMC بزرگترین زنجیره سینمایی جهان است و بیشترین تعداد پردههای آیمکس را در آمریکا دارد.
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