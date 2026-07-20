به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، با فروش ۱۲۴ میلیون دلاری، یک افتتاحیه درخور یک پادشاه در گیشه سینماها رقم خورد.

«اودیسه» فیلم حماسی اکشن کریستوفر نولان در طول اولین آخر هفته اکرانش، با فروش ۱۲۴.۵ میلیون دلار از نمایش در ۳۹۱۹ سینما در داخل آمریکا، همه انتظارها را به چالش کشید و در حالی که درجه R دریافت کرده، نشان داد برای یک سفر طولانی در سینماها آماده است.

این فروش بزرگترین فروش افتتاحیه یک فیلم نولان را پس از «شوالیه تاریکی برمی‌خیزد» در سال ۲۰۱۲ (۱۶۰ میلیون دلار) شکل داد و سومین افتتاحیه بزرگ سال ۲۰۲۶ پس از «داستان اسباب‌بازی ۵» (۱۵۹ میلیون دلار) و «فیلم سوپر ماریو گلکسی» (۱۳۱ میلیون دلار) را به نام خود کرد. در عین حال باید توجه داشت که «اودیسه» یک ماجراجویی تقریباً سه ساعته در ژانری است که این روزها به ندرت ساخته می‌شود و در ضمن درجه سنی R دارد، امری که خریداران بلیت آن را محدود می‌کند.

در گیشه بین‌المللی نیز «اودیسه» ۱۳۹.۶ میلیون دلار از ۷۳ بازار کسب کرد تا در جمع فروش جهانی فوق‌العاده ۲۶۴.۱ میلیون دلاری را به نام خود ثبت و بزرگترین افتتاحیه جهانی نولان را از آن خود کند. پیش از این «شوالیه تاریکی برمی‌خیزد» با فروش جهانی ۲۴۹ میلیون دلار، (بدون محاسبه تورم)، «شوالیه تاریکی» محصول ۲۰۰۹ با فروش ۱۹۸ میلیون دلار، (بدون محاسبه تورم) و «اوپنهایمر» با فروش ۱۸۰ میلیون دلار، پرفروش ترین افتتاحیه‌های جهانی نولان بودند.

در «اودیسه» که اقتباسی از شعر حماسی ۳۰۰۰ ساله هومر است، مت دیمون در نقش اودیسه پادشاه ایتاکا، بازی می‌کند. او باید یک سفر دریایی خطرناک و پایان ناپذیر را تاب بیاورد تا پس از جنگ تروا بتواند به خانه بازگردد. تام هالند، آن هاتاوی، رابرت پتینسون، لوپیتا نیونگو، زندایا، شارلیز ترون، الیوت پیج، جان برنتال و جان لگویزمائو دیگر بازیگران این فیلم پرستاره هستند.

«اودیسه» با امتیاز «A» در نظرسنجی‌های سینمااسکور و ۹۵ درصد از منتقدان در راتن تومیتوز، یکی از بهترین نقدهای سال را دریافت کرده و از بهترین فیلم‌های سال است.

۵۶ درصد از خریداران بلیت این فیلم را مردان تشکیل می‌دادند، در حالی که نیمی از مخاطبان بین ۱۸ تا ۳۴ سال سن داشتند که نشان می‌دهد نولان می تواند همه نسل‌ها را به وجد بیاورد.

به این ترتیب «اودیسه» برای یک فروش حماسی در گیشه آماده است و تا زمانی که «مرد عنکبوتی: روز کاملاً جدید» سونی که قرار است ۳۱ جولای اکران شود از راه نرسیده، هیچ رقیبی نخواهد داشت.

یونیورسال ۲۵۰ میلیون دلار برای تولید این فیلم هزینه کرد که برای فیلمی با درجه سنی R یک ریسک بزرگ محسوب می‌شود. ۱۲۵ میلیون دلار نیز برای بازاریابی و تبلیغات این فیلم هزینه شده است.

نولان با کارگردانی فیلم‌های موفق بزرگی مانند سه‌گانه «شوالیه تاریکی»، «تلقین»، «دانکرک» و «بین‌ستاره‌ای»، نشان داد یک جاذبه تجاری است. این فیلمساز بریتانیایی پس از فیلم «اوپنهایمر» در سال ۲۰۲۳ که در نهایت جایزه اسکار بهترین فیلم را هم ربود، به یک پدیده بدل شد و به سطح جدیدی از شهرت رسید.

«اودیسه» اولین فیلم بلندی است که به تمامی با دوربین‌های آی‌مکس فیلمبرداری شده تا «طولانی‌ترین آرزوی» نولان را محقق سازد.

سینماهای با فرمت ممتاز ۵۳ درصد از فروش داخلی فیلم را به خود اختصاص داده‌اند، و آی‌مکس ۵۱.۸ میلیون دلار (یا ۲۳ درصد) از فروش جهانی بلیت را رقم زده است. سینماهای آی‌مکس ۳ هفته در سطح جهان در اختیار «اودیسه» هستند و حتی میزبان تماشاگرانی بوده‌اند که اکران ساعت ۲ بامداد را از دست نداده‌اند و تا ۵ صبح به تماشای این حماسه تقریباً سه ساعته نشسته‌اند.