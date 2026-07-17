به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد آف ریل، در یک نظرسنجی از نزدیک به ۲۰۰ منتقد سایتهای معتبر سینمایی درباره بهترین فیلمهای کریستوفر نولان، «شوالیه تاریکی» به عنوان فیلم شماره یک و «ممنتو» به عنوان شماره ۲ انتخاب شدند.
با اولین نمایش «اودیسه» کریستوفر نولان، فهرستهای متعددی برای رتبهبندی تمام فیلمهای او انجام شده که یکی از آنها توسط «ورلد آف ریل» است.
برای این نظرسنجی از منتقدانی که شرکت کردند خواسته شد فقط یک فیلم - فیلمی که به نظر آنها بزرگترین دستاورد کریستوفر نولان است - را انتخاب کنند. نزدیک به ۲۰۰ منتقد به بهترین فیلم کارگردانی شده توسط نولان رأی دادند. فیلمی که رأی برتر را برد، انتخابی پوپولیستی و در عین حال بزرگترین فیلم دوران حرفهای او یعنی فیلم پرفروش «شوالیه تاریکی» است که در صدر فهرست قرار گرفت. این فیلم که با بازی هیث لجر فقید در دنیای «بتمن» میگذرد، با اکران در سال ۲۰۰۸ صنعت سینما را تغییر داد و مسیر حرفهای نولان را به گونهای متحول کرد که حتی امروز هم محسوس است و اکنون ۱۸ سال بعد، و پس از ساخت فیلمهای حماسی بسیار بیشتر این فیلم همچنان با اجماع منتقدان تحسین میشود. «شوالیه تاریکی» ۲۵٪ از کل برگههای رأی را از آن خود کرد.
در حالی که در میان ۲۵۰ فیلم برتر IMDb «میانستارهای» محصول ۲۰۱۴ امتیاز باورنکردنی ۸.۶ را دارد، با این حال، این حماسه علمی تخیلی به سختی در این نظرسنجی جایگاهی به دست آورد و تنها ۹ رأی از نزدیک به رأی ۲۰۰ منتقد را به خود اختصاص داد.
در نظرسنجی این گروه از منتقدان، «ممنتو» در رتبه دوم قرار گرفت، اما بزرگترین شگفتی، فیلم دست کم گرفته شده «پرستیژ» محصول سال ۲۰۰۶ بود که در رتبه چهارم قرار گرفت؛ فیلمی که به وضوح در سالهای پس از انتشارش طرفداران زیادی پیدا کرده است. «دانکرک» در جایگاه سوم و «اوپنهایمر» رتبه ۵ را در جمع ۵ فیلم برتر به دست آوردند.
۲ فیلم نولان حتی یک رأی هم کسب نکردند: «شوالیه تاریکی برمیخیزد» (۲۰۱۲) و «تنت» (۲۰۲۰). در واقع، حتی اولین فیلم او در سال ۱۹۹۸، «تعقیب»، یک رأی و «بیخوابی» (۲۰۰۲) ۲ رأی کسب کرد. نولان در مورد «بیخوابی»، آن را «دست کم گرفته شدهترین» اثر دوران حرفهای خود نامیده است.
البته، در زمان انتشار این مطلب، تعداد زیادی از شرکتکنندگان «اودیسه» را هنوز ندیدهاند و با این حال این فیلم ۲ رأی به دست آورد.
نتایج نظرسنجی چنین است:
۱. شوالیه تاریکی (۲۰۰۸) - ۳۵ رأی
۲. ممنتو (۲۰۰۰) - ۲۴ رأی
۳. دانکرک (۲۰۱۷) - ۲۱ رأی
۴. پرستیژ (۲۰۰۶) - ۱۹ رأی
۵. اوپنهایمر (۲۰۲۳) - ۱۹ رأی
۶. تلقین (۲۰۱۰) - ۱۵ رأی
۷. میانستارهای (۲۰۱۴) - ۹ رأی
۸. تعقیب (۱۹۹۸) - ۳ رأی
۹. بتمن آغاز میکند (۲۰۰۵) - ۲ رأی
۱۰. بیخوابی (۲۰۰۲) - ۲ رأی
چهرههایی معتبر از سایتهایی چون د رپ، تورنتو سان، BFI، فیلم فرنزی، ورایتی، سینمااسکوپ، هالیوود ریپورتر، فیلم استیج ، فیلم کامنت و ... در این نظرسنجی شرکت کردند.
هم زمان «ددلاین» بهترین فیلم های نولان را معرفی کرده که بر مبنای زمان انتشار شامل: «ممنتو»، «بیخوابی»، «پرستیژ»، سه گانه «شوالیه تاریکی»، «تلقین»، «میانستارهای»، «دانکرک»، «تنت»، «اوپنهایمر» و «اودیسه» میشود.
جیمز هیبرد منتقد «هالیوود ریپورتر» هم در این سایت به ترتیب چنین رتبهبندی کرده است:
۱۳. بی خوابی
۱۲. تنت
۱۱. تعقیب
۱۰. شوالیه تاریکی برمیخیزد
۹. ممنتو
۸. دانکرک
۷. بتمن آغاز میکند
۶. تلقین
۵. میانستارهای
۴. پرستیژ
۳. اوپنهایمر
۲. اودیسه
۱. شوالیه تاریکی
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