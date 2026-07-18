برگزاری همایش استعدادیابی تنیس روی میز زیر ۱۳ سال در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش استعدادیابی تنیس روی میز رده سنی زیر ۱۳ سال با حضور نخبگان و ورزشکاران مستعد شهرستانهای استان همدان و با هدف شناسایی و پرورش آیندهسازان این رشته ورزشی صبح امروز برگزار شد.
این رویداد ورزشی که به منظور گرامیداشت یاد و خاطره شهید والامقام «حامد حضرتی» ترتیب یافته بود، با حضور ورزشکاران، مربیان و مسئولان هیئتهای تنیس روی میز از شهرستانهای همدان، تویسرکان، اسدآباد، ملایر، فامنین، رزن، قروهدرجزین و بهار در مرکز استان برگزار شد.
در این همایش علاوه بر ارزیابی دقیق مهارتهای فنی ورزشکاران، آیتمهای آموزشی نظیر اصلاح تکنیک و رفع اشکالات حرکتی زیر نظر جمعی از مربیان مجرب استان اجرا شد تا مسیر شناسایی و پرورش استعدادهای درخشان تنیس روی میز همدان هموارتر شود.
در این برنامه مربیان برجسته استان از جمله نوقان، ازناوی، ظهیری، عزیزیان، سمیعی، نوشیان، ابوالفتحی، طاهرانوریان و مومنی به ارزیابی توانمندی ورزشکاران پرداختند و رؤسای هیئتهای تنیس روی میز شهرستانهای همدان، فامنین، رزن و بهار در این همایش حضور داشتند.
زهره ابوطالبیان رئیس هیئت تنیس روی میز استان همدان نیز ضمن حضور در این گردهمایی و نظارت بر فرآیند استعدادیابی، روند اجرای برنامههای فنی و آموزشی را مورد بررسی قرار داد.
در پایان این همایش به منظور ایجاد انگیزه و افزایش روحیه رقابت، یک مسابقه تشویقی میان شرکتکنندگان برگزار شد و در نهایت هیئت تنیس روی میز استان همدان به تمامی ورزشکاران حاضر، جوایزی به رسم یادبود اهدا کرد.
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