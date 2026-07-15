محمدحسین شیخ اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اردوی آمادهسازی تیمهای جودو هیئت بسیج مازندران با هدف حضور قدرتمند در رقابتهای لیگ برتر آیندهسازان از امروز در دو بخش آقایان و بانوان آغاز شد.
رئیس هیئت جودو بسیج مازندران با بیان اینکه در این اردو از ظرفیت ورزشکاران مستعد سراسر استان استفاده شده است، اظهار کرد: تمرینات زیر نظر مربیان باتجربه و قهرمانپرور استان برگزار میشود تا تیمها با آمادگی مطلوب در رقابتهای لیگ برتر حضور پیدا کنند.
وی با اشاره به رویکرد این هیئت در حوزه استعدادیابی افزود: بهرهگیری از ظرفیتهای موجود در مجموعه بسیج، زمینه شناسایی، حمایت و پرورش استعدادهای ورزشی را فراهم کرده و هدف، معرفی نسل جدیدی از جودوکاران توانمند به ورزش کشور است.
رئیس هیئت جودو بسیج مازندران همچنین از تدوین برنامه عملیاتی سالانه این هیئت خبر داد و گفت: با تکمیل ساختار کمیتهها و هیئتهای شهرستانی، مسابقات در ردههای خردسالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در بخش آقایان و بانوان بر اساس تقویم مشخص برگزار خواهد شد.
وی طراحی مدالهای اختصاصی برای رقابتهای استانی را از دیگر برنامههای این هیئت برشمرد و اظهار امیدواری کرد این اقدام در افزایش انگیزه ورزشکاران و شناسایی استعدادهای برتر جودو مؤثر باشد.
وی تأکید کرد: برنامههای هیئت جودو بسیج مازندران در هماهنگی با سیاستهای فدراسیون جودو تدوین شده و تلاش میشود مسابقات استانی به صورت منظم، هدفمند و بدون تداخل زمانی برگزار شود.
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