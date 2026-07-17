به گزارش خبرگزاری مهر، با اعلام فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران، «حامد مرادی» از دبیران تربیت‌بدنی استان کردستان، به سمت دبیر اجرایی کمیته توسعه و گسترش فدراسیون والیبال ایران منصوب شد.

حامد مرادی از دبیران تربیت‌بدنی شناخته‌شده شهرستان مریوان و دارای مدرک مربیگری بین‌المللی والیبال است.

وی در سال ۲۰۲۴ به همراه تیم ملی والیبال دانش‌آموزی ایران موفق به کسب عنوان قهرمانی مسابقات دانش‌آموزی جهان شد.

مرادی پیش از این سابقه فعالیت به عنوان کارشناس تربیت‌بدنی آموزش و پرورش مریوان را در کارنامه دارد و هم‌اکنون نیز مسئولیت کمیته استعدادیابی هیئت والیبال استان کردستان و کمیته استعدادیابی انجمن والیبال دانش‌آموزان کشور را بر عهده دارد.

انتصاب این معلم ورزش کردستانی به عنوان دبیر اجرایی کمیته توسعه و گسترش فدراسیون والیبال، گامی در راستای بهره‌گیری از ظرفیت نیروهای متخصص و با تجربه در مسیر توسعه این رشته ورزشی در کشور ارزیابی می‌شود.