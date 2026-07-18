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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۸

دستگیری سارق ساختمان‌های نیمه‌کاره در سمنان؛ ۲۵ فقره سرقت کشف شد

دستگیری سارق ساختمان‌های نیمه‌کاره در سمنان؛ ۲۵ فقره سرقت کشف شد

سمنان- فرمانده انتظامی استان سمنان از دستگیری سارق ساختمان های نیمه کاره در سمنان خبر داد و گفت: ۲۵ فقره سرقت در کارنامه متهم کشف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیدموسی حسینی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی استان سمنان، اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت از ساختمان‌های نیمه‌کاره سمنان موضوع در دستور کار رسیدگی قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه کارگاهان مبارزه با سرقت مسئول این پرونده شدند، ادامه داد: بلافاصله اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، بهره‌گیری از شیوه‌های علمی و نوین کشف جرم به کار گرفته شد.

فرمانده انتظامی استان سمنان با تاکید به اینکه در کمترین زمان پلیس موفق به ردیابی متهم شد، ابراز داشت: سارق طی عملیات غافلگیرانه دستگیر شد.

حسینی با اشاره به کشف بخشی از اموال مسروقه از مخفیگاه متهم، بیان کرد: اموال کشفی با هماهنگی‌های قانونی به مالباختگان تحویل داده شد.

وی اضافه کرد: با اقرار متهم به ۲۵ فقره سرقت پرونده متهم تکمیل و به مراجع قانونی تحویل داده شده است.

کد مطلب 6891420

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