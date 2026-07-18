  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵

شهادت مأمور انتظامی در شهرستان بویراحمد

شهادت مأمور انتظامی در شهرستان بویراحمد

یاسوج-معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی کهگیلویه و بویراحمد از شهادت یکی از ماموران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد مهدی شرفیان از شهادت یکی از مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان بویراحمد خبر داد.

وی اظهار کرد: در اجرای دستور قضایی برای شناسایی سلاح غیرمجاز و دستگیری عاملان درگیری، مأموران پاسگاه دمچنار ساعت 0530 بامداد یوم جاری به منطقه عشایری زنگوا اعزام شدند.

معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان با بیان اینکه محض ورود و پیاده شدن نیروها، افراد ناشناس به سمت آنان تیراندازی کردند، ادامه داد: در این حادثه، ستوان یکم رحمت اله سجادی مهر از ناحیه پیشانی هدف اصابت گلوله قرار گرفت و به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

وی اضافه کرد: ضاربان مسلح با خودرو از صحنه متواری شدند که بلافاصله طرح مهار در سطح استان اجرا و دو نفر دستگیر و به یگان منتقل شدند.

کد مطلب 6891450

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ميلاد IR ۱۴:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
      7 1
      پاسخ
      روحش شاد يادش گرامي

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها