شهادت مأمور انتظامی در شهرستان بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد مهدی شرفیان از شهادت یکی از مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان بویراحمد خبر داد.

وی اظهار کرد: در اجرای دستور قضایی برای شناسایی سلاح غیرمجاز و دستگیری عاملان درگیری، مأموران پاسگاه دمچنار ساعت 0530 بامداد یوم جاری به منطقه عشایری زنگوا اعزام شدند.

معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان با بیان اینکه محض ورود و پیاده شدن نیروها، افراد ناشناس به سمت آنان تیراندازی کردند، ادامه داد: در این حادثه، ستوان یکم رحمت اله سجادی مهر از ناحیه پیشانی هدف اصابت گلوله قرار گرفت و به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

وی اضافه کرد: ضاربان مسلح با خودرو از صحنه متواری شدند که بلافاصله طرح مهار در سطح استان اجرا و دو نفر دستگیر و به یگان منتقل شدند.