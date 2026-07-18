آموزش کشت محصولات زراعی دیم در مراغه

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی خرسندی روز شنبه گفت: هدف از برگزاری روز مزرعه انتقال دانش و تجربه کاشناسان و محققان به کشاورزان پیشرو است.
هادی خرسندی افزود: کشاورزان در روز مزرعه با روشهای نوین کاشت، داشت و تولید محصولات زراعی دیم از جمله، گندم، جو، نخود و علوفه آشنا شدند.
وی ادامه داد: امسال پنج پایگاه نوآوری برای معرفی ارقام موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور در مراغه ایجاد شده است.
مدیر جهاد کشاورزی مراغه اظهار کرد: امسال ۱۵ روز مزرعه برای ۵۰۰ کشاورز پیشرو در زمینه زراعت محصولات دیم درزمینه بهبود تولید و استفاده از فناوریهای جدید برای زراعت برگزار شده است.
خرسندی خاطرنشان کرد: برگزاری این برنامهها نقش مهمی در ارتقای ارتباط بین محققان، کارشناسان و بهرهبرداران دارد و میتواند زمینهساز افزایش بهرهوری، توسعه کشت ارقام جدید و بهبود تولیدات کشاورزی در شهرستان باشد.
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