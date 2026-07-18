تغییر اقلیم شترپروری را به اولویت دامداری آذربایجان شرقی تبدیل کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد گوزلی روز شنبه در حاشیه بازدید از واحدهای پرورش شتر در روستای خورخور شهرستان اسکو در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: جمعیت شتر استان در سال ۱۴۰۴ به ۲ هزار و ۲۰ نفر رسیده که بخش قابل توجهی از آن در شهرستان اسکو نگهداری میشود.
وی با اشاره به فعالیت واحدهای شاخص شترپروری در این شهرستان افزود: بخش عمده شترهای پرورشی استان از نوع تککوهانه هستند و توسعه این واحدها نشاندهنده ظرفیت بالای اسکو برای تبدیل شدن به یکی از قطبهای شترپروری شمالغرب کشور است.
سرپرست مدیریت امور دام سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانشرقی با بیان اینکه ایران با حدود ۹۰ میلیون هکتار مرتع، ظرفیت بالایی برای توسعه شترپروری دارد، گفت: با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از مراتع کشور در شرایط ضعیف قرار دارند و پوشش گیاهی آنها را گونههای شورپسند و خاردار تشکیل میدهد، شتر بهترین دام برای بهرهبرداری از این منابع محسوب میشود.
گوزلی ادامه داد: تداوم خشکسالی، کاهش بارندگی و تغییر پوشش گیاهی مراتع، ضرورت تغییر الگوی دامپروری را بیش از گذشته آشکار کرده است و شتر به دلیل مقاومت بالا در برابر گرما، کمآبی و کمبود علوفه، گزینهای مناسب برای توسعه دامداری در مناطق خشک و نیمهخشک به شمار میرود.
وی افزود: این دام در مقایسه با سایر دامهای اهلی، آب، خوراک و تأسیسات کمتری نیاز دارد و علاوه بر مقاومت در برابر بسیاری از بیماریها، قادر است از گیاهان خاردار، خشبی و شورپسند تغذیه کند؛ گیاهانی که در برنامههای احیای دریاچه ارومیه نیز مورد توجه قرار گرفتهاند.
گوزلی توسعه شترپروری را راهکاری مؤثر برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی مناطق کمبرخوردار دانست و تصریح کرد: گوشت و شیر شتر از ارزش غذایی بالایی برخوردار بوده و بازار مناسبی دارند، از این رو حمایت از سرمایهگذاری بخش خصوصی و ایجاد مشوقهای لازم میتواند زمینه گسترش این صنعت را فراهم کند.
وی همچنین با اشاره به تغییر پوشش گیاهی در حوضه دریاچه ارومیه بر اثر خشکسالی گفت: شترها با تغذیه از گیاهان مهاجم و کمارزش برای سایر دامها، بدون آسیب به ریشه گیاهان، نقش مؤثری در حفظ مراتع و کاهش فرسایش خاک ایفا میکنند.
سرپرست مدیریت امور دام سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانشرقی با اشاره به ظرفیت شترهای دوکوهانه اظهار کرد: اجرای برنامههای اصلاح نژادی و دورگگیری میان شترهای تککوهانه و دوکوهانه میتواند به تولید دامهایی با راندمان بالاتر در تولید گوشت و افزایش وزن منجر شود.
وی میزان تولید سالانه گوشت شتر در آذربایجانشرقی را ۶۲ تن اعلام کرد و توسعه این صنعت را یکی از راهکارهای مهم سازگاری بخش کشاورزی با تغییرات اقلیمی و خشکسالیهای مستمر دانست.
در ادامه، کارشناس مسئول دام سنگین سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانشرقی نیز بر ضرورت توسعه تحقیقات و اصلاح نژاد شتر تأکید کرد.
مهدی پورطهماسبیان اهرابی گفت: معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان آمادگی خود را برای تشکیل هستههای اصلاح نژادی شتر و ایجاد پژوهشگاه شتر دوکوهانه شمالغرب کشور در آذربایجانشرقی، در صورت تأمین اعتبارات لازم، به وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده است.
وی با اشاره به مزیتهای اقتصادی شتر افزود: این دام نسبت به گاو، گوسفند و بز، خوراک کمتری مصرف میکند، بهرهوری بالاتری در استفاده از مواد غذایی دارد و به دلیل هزینه پایین نگهداری و مقاومت در شرایط سخت اقلیمی، گزینهای مناسب برای آینده دامپروری کشور محسوب میشود.
پورطهماسبیان خاطرنشان کرد: هر شتر ماده به طور متوسط روزانه حدود سه کیلوگرم شیر تولید میکند و در دوره شیردهی ۱۱ ماهه، بین ۶۰۰ تا ۶۵۰ کیلوگرم شیر میدهد. همچنین وزن شترهای نر در چهار سالگی به حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ کیلوگرم میرسد که ظرفیت مناسبی برای تولید گوشت فراهم میکند.
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