تأکید فرماندار بناب برای نظارت بر زنجیره گندم، آرد و نان

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان بناب به ریاست محمدحسین قلعهای، فرماندار شهرستان و با حضور اعضای کارگروه ظهر چهارشنبه در محل فرمانداری برگزار شد. در این نشست، موضوعاتی از جمله ساماندهی خرید تضمینی گندم، نظارت بر عملکرد نانواییها و پیشگیری از قاچاق گندم و آرد مورد بررسی قرار گرفت.
فرماندار بناب در این جلسه با تأکید بر لزوم تسهیل فرآیند فروش محصول برای کشاورزان، اظهار کرد: برای تسریع در روند خرید تضمینی گندم و کاهش مشکلات حملونقل بهرهبرداران، ایجاد مراکز خرید در مبادی ورودی شهر در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشاره به اهمیت صیانت از منابع ملی افزود: برای جلوگیری از خروج غیرقانونی گندم و آرد، همکاری مستمر با نیروی انتظامی در نظارت بر مبادی خروجی شهرستان و مقابله با قاچاق این کالاهای اساسی ضروری است.
قلعهای همچنین بر تشدید نظارت بر عملکرد نانواییها تأکید کرد و گفت: تخلفاتی همچون گرانفروشی، کمفروشی و عرضه نان بیکیفیت قابل اغماض نیست و علاوه بر تشکیل پرونده تعزیراتی برای متخلفان، سهمیه آرد این واحدها نیز کاهش خواهد یافت.
وی ادامه داد: در مقابل، نانواییهایی که با ارتقای کیفیت پخت و رعایت ضوابط، رضایت شهروندان را جلب کنند، از مشوقهای قانونی و افزایش سهمیه آرد برخوردار خواهند شد.
در ادامه این نشست، حسن علیوند، سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بناب، با تشریح برنامههای خرید تضمینی گندم و توزیع آرد اظهار کرد: شبکه تعاونی روستایی با بهرهگیری از ظرفیت تعاونیهای متمرکز در روستاها، نقش مؤثری در تسهیل خرید گندم از کشاورزان ایفا میکند.
وی افزود: ساماندهی توزیع آرد نانواییها بر اساس ضوابط اداره غله، از مهمترین راهکارهای جلوگیری از توزیع خارج از شبکه و قاچاق این کالای راهبردی است.
علیوند با اشاره به وضعیت تولید گندم در شهرستان گفت: امسال حدود ۶ هزار هکتار گندم آبی و ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار گندم دیم در بناب زیر کشت رفته است و مدیریت صحیح برداشت مکانیزه، نظارت بر عملکرد کارخانههای آرد و کنترل نحوه توزیع، نقش مهمی در پایداری تولید و تأمین ذخایر مورد نیاز شهرستان برای سال آینده خواهد داشت.
نظر شما