به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر پورجمشیدیان قائم مقام وزیر کشور و رئیس ستاد مرکزی اربعین، در نشست ستاد اربعین که ظهر شنبه در پایانه مرزی خسروی برگزار شد، اظهار کرد: خداوند متعال را به واسطه نعمت بزرگ خدمتگزاری به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) شاکریم و افتخار میکنیم که در مراسم عظیم راهپیمایی اربعین در خدمت مردم و زائران هستیم.
وی با قدردانی از تلاش مسئولان استان کرمانشاه در حوزه اربعین افزود: از همه برادران و خواهرانی که در این عرصه تلاش میکنند به ویژه استاندار کرمانشاه و مجموعه مدیریتی استان تشکر میکنم؛ چراکه حضور و پیگیریهای ایشان در تحول ایجاد شده در حوزههای مختلف، به ویژه موضوع اربعین، اقتصاد مرز، اشتغال مرزی و توسعه مرزهای کشور بسیار اثرگذار بوده است.
رئیس ستاد مرکزی اربعین با اشاره به بازدید از مرز سومار و خسروی گفت: روز گذشته از مرز سومار بازدید داشتیم و امروز نیز در مرز خسروی حضور پیدا کردیم که تغییرات محسوس و اقدامات انجام شده در این مرز نسبت به گذشته کاملاً قابل مشاهده است.
پورجمشیدیان تصریح کرد: به اعتقاد من مرز خسروی زیباترین و آرامترین مرز کشور از نظر ارائه خدمات و تسهیلات به زائران است؛ چراکه هم در بخش عراقی و هم در بخش ایرانی، شرایطی در شأن زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و مردم دو کشور ایجاد شده است.
وی ادامه داد: هیچکدام از مرزهای کشور به این میزان منظم، مرتب، آماده و مهیا نیستند و باید این واقعیت را بیان کنیم. امیدوارم مردم کشورمان حداقل یک بار این مرز را تجربه کنند، چراکه با توجه به تسهیلات فراهم شده، قطعاً به این مرز علاقهمند خواهند شد.
قائم مقام وزیر کشور با اشاره به مزیتهای مرز خسروی گفت: نزدیکی این مرز به محل پارکینگها، استقرار منظم خدمات، دسترسی آسان و فاصله کم تا بغداد و دیگر شهرهای عراق از جمله ظرفیتهای مهم این مرز است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه اقدامات خوبی برای آمادهسازی مرز سومار انجام شده است، افزود: امیدواریم ظرف ۱۰ روز آینده بخشهای باقیمانده تکمیل شود و در سال آینده مرز سومار نیز به شکل رسمیتر و گستردهتر مورد استفاده قرار گیرد.
پورجمشیدیان با اشاره به زیرساختهای ایجاد شده در مرز خسروی گفت: بخش قابل توجهی از اقداماتی که باید انجام میشد، به خوبی اجرا شده است و اکنون باید در سال جاری و سالهای آینده تکمیل و بهینهسازی این اقدامات دنبال شود.
وی ادامه داد: در حوزه پارکینگها نیز اقدامات خوبی انجام شده و محل پارکینگها مشخص، خیابانکشی، روشنایی و برخی زیرساختها پیشبینی شده است، اما باید به تدریج موضوعاتی مانند دیوارکشی، آسفالت، سرویسهای بهداشتی و توسعه ظرفیتها تکمیل شود تا در سالهای آینده نیز در شرایط مختلف آب و هوایی امکان استفاده مطلوب وجود داشته باشد.
رئیس ستاد مرکزی اربعین با تقدیر از تلاش دستگاههای اجرایی استان کرمانشاه اظهار کرد: امروز هرچه در مرز خسروی مشاهده کردم، به دنبال ایرادی بودم که مطرح کنم اما واقعاً شرایط بسیار مناسب بود و این مجموعه شبیه یک ترمینال بزرگ و مجهز آماده خدمترسانی است.
وی افزود: در بخش عراقی نیز اقدامات خوبی انجام شده و این تحول نسبت به گذشته قابل توجه است. تلاش میکنیم در سطح ملی و در حوزه اعتبارات، هر آنچه در اختیار داریم برای تقویت مرز خسروی و فعالتر شدن آن انجام دهیم.
پورجمشیدیان با تأکید بر اهمیت امنیت در مراسم اربعین گفت: نخستین موضوع در اربعین، امنیت مردم است؛ مردم باید از لحظه حرکت از منازل خود تا مسیر، شهرها، مرزها و بازگشت، امنیت قابل قبول و پایدار داشته باشند و این موضوع نیازمند هماهنگی کامل با طرف عراقی است.
وی افزود: موضوع دوم، ایمنی زائران است؛ ایمنی مسیرها، جادهها، خودروها، موکبها، چادرها، آشپزخانهها و محلهایی که مردم از آن استفاده میکنند باید با دقت مورد توجه قرار گیرد تا در صورت بروز حادثه، امکان واکنش سریع و کاهش خسارتها فراهم باشد.
قائم مقام وزیر کشور همچنین بر ضرورت تقویت خدمات سلامت و امداد و نجات تأکید کرد و گفت: با توجه به گرمای هوا، ارائه خدمات درمانی و امدادی اهمیت ویژهای دارد و باید تلاش کنیم زائران دچار مشکلات ناشی از گرمازدگی نشوند.
وی با تقدیر از عملکرد هلال احمر و اورژانس در مرز خسروی اظهار کرد: خدماتی که در این بخشها ارائه شده بسیار ارزشمند است و مجموعه درمانی ایجاد شده در این مرز در حد یک بیمارستان فعالیت میکند و جای تقدیر از همه عوامل دارد.
پورجمشیدیان درباره موضوع بیمه زائران نیز گفت: تأکید ستاد اربعین بر این است که تمامی زائران با بیمه در این سفر حضور پیدا کنند تا در صورت بروز مشکل، خدمات لازم دریافت شود و این موضوع شامل اتباع خارجی از جمله زائران افغانستانی و پاکستانی که از مسیر ایران عبور میکنند نیز خواهد بود.
وی ادامه داد: تلاش ما این است که خدمات را برای بیشترین تعداد زائران پیشبینی کنیم، چراکه هنوز تعداد دقیق زائران مشخص نیست و باید آمادگی لازم برای جمعیتی حتی بیشتر از سال گذشته وجود داشته باشد.
رئیس ستاد مرکزی اربعین با اشاره به نقش مهم مواکب در خدمترسانی گفت: مواکب اربعینی از ابتدای ماه رمضان نیز در کشور فعال بودند و خدمات ارزشمندی ارائه کردند. همچنین بیش از ۱۰۰ موکب عراقی در ایران حضور داشتند که از همکاری و خدمات آنها قدردانی میکنیم.
وی با بیان اینکه هماهنگیهای لازم با طرف عراقی در سطح ملی انجام شده است، افزود: در سفر اخیر به عراق، موضوعات مرتبط با اربعین با رئیسجمهور، نخستوزیر، وزیر خارجه و شورای امنیت این کشور مطرح و هماهنگیهای لازم انجام شد و امیدواریم مشکل خاصی در این زمینه وجود نداشته باشد.
پورجمشیدیان بر اهمیت پیوست فرهنگی در فعالیتهای اربعین تأکید کرد و گفت: همه اقدامات خدماتی باید دارای پیوست فرهنگی باشد و از ظرفیت عظیم اربعین برای تبیین مفاهیم فرهنگی و ارزشهای مورد توجه استفاده شود.
وی افزود: امروز در کشور عراق شاهد هستیم که مردم و مواکب عراقی با انگیزه فراوان از نمادها و محتوای فرهنگی مرتبط با انقلاب اسلامی و بیانات رهبر معظم انقلاب استفاده میکنند و باید از این فرصت به بهترین شکل بهره برد.
قائم مقام وزیر کشور در پایان با اشاره به حمایت از توسعه مرز خسروی و سومار گفت: تلاش میکنیم اعتبارات اربعینی و زیرساختی بیشتری برای تقویت این مرزها اختصاص یابد؛ چراکه این مرزها میتوانند هزینه و زمان سفر مردم را کاهش دهند و خدمات مناسبتری به زائران ارائه کنند.
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