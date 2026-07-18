قرارداد بیمه سلامت با ۱۵۹ هزار مرکز ارائه خدمات سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیمه سلامت ایران، کیوان تاج بخش، درباره تعداد مراکز طرف قرارداد فعال با سازمان بیمه سلامت ایران افزود: در حال حاضر، ۱۰۱ هزار و ۳۳۲ پزشک و دندان پزشک غیر مستقل شاغل در بیمارستان‌ها، جراحی محدود و درمانگاه‌ها، ۲۱ هزار و ۳۶۲ مطب، ۱۶ هزار و ۳۷۰ داروخانه، ۲ هزار و ۷۲۳ مرکز فیز یوتراپی، ۲ هزار و ۷۲۰ آزمایشگاه، ۲ هزار و ۵۲۹ درمانگاه، هزار و ۷۱۱ مرکز تصویر برداری و ۹۸۶ بیمارستان با سازمان بیمه سلامت ایران قرار داد دارند.

وی ادامه داد: در حوزه توانبخشی نیز ۴۰۶ دفتر کار توانبخشی گفتار درمانی، ۳۹۷ دفتر کار توانبخشی کار درمانی، ۵۱ دفتر کار توانبخشی شنوایی سنجی، ۴۳ دفتر کار توانبخشی بینایی سنجی و ۱۰۵ مرکز جامع توانبخشی با بیمه سلامت قرارداد فعال دارند.

تاج بخش بیان کرد: در حوزه درمان ناباروری و مامایی نیز در حال حاضر سازمان بیمه سلامت با ۲۹ مرکز تخصصی درمان ناباروری مستقل، ۵۵۶ ماما و ۸ مرکز مشاوره مامایی قرارداد دارد.

مدیرکل دفتر اعتبار سنجی، نظارت و قرار دادهای سازمان بیمه سلامت ایران اظهار کرد: در حوزه سلامت روان نیز در حال حاضر با ۲۹ مطب یا دفتر کار روان شناسی، ۳ کلینیک روان شناسی و مشاوره، قرارداد مستقیم و فعال داریم.

وی افزود: سازمان بیمه سلامت ایران اکنون با ۶ هزار و ۲۴۴ مرکز جامع سلامت روستایی و مرکز خدمات جامع سلامت شهری بالای ۲۰ هزار نفر جمعیت نیز قرارداد فعال دارد.

تاج بخش گفت: همچنین این سازمان با هزار و ۲۰۷ مرکز درمان سوء مصرف مواد، ۱۳۱ مرکز جراحی محدود، ۱۲۳ مرکز پزشکی هسته‌ای، ۱۱۱ مرکز دیالیز، ۳۳ مرکز سرپایی شیمی درمانی، ۳۰ مرکز ارتوپدی فنی، ۲۵ مرکز رادیوتراپی و یک مرکز سنگ شکن مستقل نیز قرارداد فعال دارد.