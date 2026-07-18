داودی: آب و برق مسیر اربعین کرمانشاه پایدار تأمین شده است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا داودی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه، در نشست ستاد اربعین که ظهر شنبه در پایانه مرزی خسروی برگزار شد، اظهار کرد: شرکتهای خدماترسان در استان کرمانشاه از مسیر ورودی زائران تا مرزهای خروجی، برنامهریزی لازم را برای تأمین پایدار خدمات زیرساختی انجام دادهاند و در بخش آب و برق آمادگی کامل وجود دارد.
وی افزود: در مسیرهای اربعینی استان از کنگاور، صحنه، کرمانشاه، اسلامآباد غرب و سایر نقاط مسیر تا مرز خسروی، خدمات آب و برق به صورت پایدار ارائه میشود و در مناطقی که خارج از محدوده تأسیسات آبرسانی قرار دارند، تأمین آب مورد نیاز مواکب از طریق تانکرهای سیار انجام خواهد شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه ادامه داد: تمرکز اصلی مجموعه آب و فاضلاب در ایام اربعین بر نقاط صفر مرزی و پایانه خسروی است و تمامی الزامات و نیازمندیهای این بخش بر اساس پیشبینیهای انجام شده تأمین شده و در حال حاضر مشکل خاصی وجود ندارد.
داودی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه آب مرز خسروی گفت: بیش از ۷۰۰ مترمکعب ظرفیت ذخیرهسازی آب سرد و همچنین ذخایر استراتژیک آب برای شرایط اضطراری پیشبینی شده و انبار نگهداری آب نیز ایجاد شده است تا مجموعه زیرساختهای آبرسانی در بخش ایرانی مرز بتواند حداقل تا پنج روز بدون مشکل به فعالیت خود ادامه دهد.
وی خاطرنشان کرد: در حوزه برق نیز اقدامات مناسبی انجام شده و همانند سالهای گذشته توسعه شبکه برقرسانی در مرز خسروی در دستور کار قرار گرفته و زیرساختهای لازم برای تأمین برق پایدار فراهم شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه با اشاره به وضعیت زیرساختهای مرز منذریه عراق گفت: بخشی از اعتبارات مورد نیاز برای اجرای طرحهای مرتبط تأمین شده و لولههای مورد نیاز نیز خریداری شده است، اما برای اجرای شبکه فاضلاب در بخش عراقی مرز، نیازمند هماهنگی و دریافت مجوزهای لازم از طرف مقابل هستیم.
داودی افزود: در حال حاضر در بخش ایرانی مرز مشکلی در تأمین آب وجود ندارد، اما برای انتقال آب پایدار به بخش عراقی باید براساس پروتکلهای وزارت نیرو و ضوابط قانونی مربوط به تحویل آب به کشور دیگر اقدام شود که این موضوع نیازمند توافق نهایی با طرف عراقی است.
وی با اشاره به برخی نیازهای زیرساختی برای سالهای آینده گفت: تأمین دیزل ژنراتور یک مگاواتی برای مرز خسروی و تکمیل زیرساختهای فاضلاب در دو سوی مرز از جمله موضوعاتی است که میتواند شرایط خدمترسانی در این منطقه را بیش از پیش ارتقا دهد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه همچنین بر ضرورت جلوگیری از قطعی برق در شهرستان قصرشیرین و محدوده مرز خسروی در ایام اربعین تأکید کرد و گفت: با توجه به اهمیت زیرساختهای آب و برق برای خدمترسانی به زائران، امیدواریم با حمایتهای لازم، پایداری این خدمات در ایام اربعین همانند سالهای گذشته حفظ شود.
کرمانشاه- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه از تأمین پایدار آب و برق در مسیرهای اربعینی استان خبر داد و گفت: تمامی نیازمندیهای مرز خسروی پیش بینی شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، رضا داودی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه، در نشست ستاد اربعین که ظهر شنبه در پایانه مرزی خسروی برگزار شد، اظهار کرد: شرکتهای خدماترسان در استان کرمانشاه از مسیر ورودی زائران تا مرزهای خروجی، برنامهریزی لازم را برای تأمین پایدار خدمات زیرساختی انجام دادهاند و در بخش آب و برق آمادگی کامل وجود دارد.
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