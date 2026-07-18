تنها ۱۰ خانواده آسیب دیده از جنگ رمضان در اصفهان اسکان موقت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، علی قاسم‌زاده، پیش از ظهر شنبه در برنامه «سلام اصفهان» ضمن ادای احترام به دلاورمردان میدان دفاع، اظهار کرد: همان‌گونه که در جنگ‌های گذشته کنار هم بوده‌ایم، امروز نیز مردم شجاع جنوب کشور را تنها نخواهیم گذاشت و در کنار آن‌ها ایستاده‌ایم.

شهردار اصفهان در تشریح اقدامات این نهاد برای ترمیم خسارت‌های ناشی از «جنگ رمضان» گفت: از ۱۲ هزار و ۶۰۰ واحد تجاری و مسکونی آسیب‌دیده، تاکنون ۹۰ درصد عملیات بازسازی با موفقیت به پایان رسیده است.

قاسم‌زاده با اشاره به کاهش چشمگیر اسکان اضطراری افزود: در روزهای نخست ۳۸۰ خانواده در هتل‌ها اسکان داده شدند که اکنون این آمار به ۱۰ خانواده رسیده است. برای واحدهایی که به دلیل شدت تخریب نیازمند زمان بیشتری هستند نیز با پرداخت ودیعه رهن، شرایط اسکان آبرومندانه فراهم شده است.

خدمت‌رسانی را فدای «مراسم افتتاح» نمی‌کنیم

بخش دیگری از اظهارات قاسم‌زاده به پروژه زیرگذر و پل‌های شهید آیت‌الله رئیسی اختصاص داشت؛ پروژه‌ای که اگرچه سفر وزرا برای افتتاح آن به تعویق افتاده، اما معطلِ وعده‌ها نمانده است.

وی در این باره با رویکردی عمل‌گرایانه تأکید کرد: مردم نباید منتظر عکس‌های یادگاری مسئولان برای بهره‌برداری از پروژه‌ها باشند. این مسیر هم‌اکنون زیر بار ترافیکی است و شهروندان می‌توانند از مسیرهای تندرو و کندرو استفاده کنند. نگاه ما به این پروژه، فراتر از یک سازه عمرانی، یک محرکِ توسعه برای مناطق کم‌برخوردار است که به زودی مراسم رسمی آن با حضور مسئولان برگزار خواهد شد.

فراخوان به «نذرِ حسین (ع)» در کربلای معلی

شهردار اصفهان با دعوت از عموم مردم برای مشارکت در پویش «نذر حسین (ع)»، خدمت به زائران اربعین را فرصتی برای تجلی همبستگی اجتماعی دانست.

وی تصریح کرد: علاقه‌مندان می‌توانند با ثبت‌نام در پایگاه اینترنتی Moukebisf.ir، در حوزه‌های تخصصی یا خدماتی، داوطلبانه به زائران نجف و کربلا یاری برسانند تا امسال نیز شاهد خدماتی درخورِ شأنِ عاشقان اباعبدالله باشیم.