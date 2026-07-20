متفکرآزاد: تنگه هرمز از کنترل ایران خارج نخواهد شد

روحالله متفکرآزاد در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به حملات اخیر آمریکا علیه کشورمان و نقض تفاهمنامه پایان جنگ، اظهار کرد: از ابتدا هم مشخص بود که آمریکاییها به هیچ توافقی پایبند نیستند و این تجربه اول ما نیست. امیدوارم هم در کشور ما و هم در دنیا همه همواره به این مسئله واقف باشند که آمریکاییها بدعهد هستند.
وی افزود: آمریکاییها نشان دادهاند که سیاستمداران متمدنی نیستند که امضایشان برایشان ارزش داشته باشد. آنها پیش از این هم چنین رفتاری را نشان داده بودند و در میانه مذاکرات، جنگ علیه ایران را آغاز کردند؛ این یک قاعده در رفتار آمریکاییهاست.
رزمندگان ایران با دقت به دشمن پاسخ میدهند
متفکرآزاد ادامه داد: رزمندگان عزیز ما در چند روز گذشته نشان دادند که نوع حضورشان در این جنگ و مقابله با عملیاتهای دشمن متخاصم، کاملاً متفاوتتر از گذشته است و با دقت بیشتری عمل میکنند؛ دقیقتر به دشمن ضربه میزنند و این روند را نیز دقیقتر خواهند کرد.
وی تصریح کرد: اگر میخواهیم از شر این دشمن به طور کامل خلاص شویم، باید ایستادگی کامل داشته باشیم و دست از مقاومت برنداریم.
آمریکا به دنبال خارج کردن تنگه هرمز از کنترل ایران است
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهداف آمریکا از اقدامات اخیر، گفت: اگر آمریکاییها به دنبال این هستند که تمرکز خود را بر خارج کردن تنگه هرمز از کنترل ایران قرار دهند، باید بدانند که این امکانپذیر نیست.
وی افزود: تنگه هرمز برای جمهوری اسلامی ایران و ملت ما یک دارایی ژئوپلیتیکی است و در دکترین ما جایگاه استراتژیک پیدا کرده است و اصلاً امکان اینکه در این زمینه کوتاه بیاییم، وجود ندارد.
متفکرآزاد تأکید کرد: آمریکاییها باید این واقعیت را درک کنند و اگر درک نکنند، ما با ادبیاتی که آنها میفهمند این موضوع را به آنها خواهیم فهماند.
آمریکا باید به فکر خروج از منطقه باشد
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در ادامه درباره نوع پاسخ ایران به دشمن در نبرد هرمز، گفت: نوع ورود رزمندگان ما با هدف قرار دادن پایگاههای جدیدتری که در جنگ ۴۰ روزه هدف قرار نگرفته بود، انجام شده است. همچنین حملات نقطهزن و دقیقی که آثار جدی بر روند جنگ دارد، در حال انجام است و این اقدامات با دقت و برنامهریزی دنبال میشود.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امروز قلب همه مردم ایران با جنوب کشور است و ما با مردم جنوب کشور همراه هستیم. ما در کنار هم و در برابر آمریکا میجنگیم و طبیعتاً شگفتیهای جدیدتری نیز در پیش خواهد بود.
متفکرآزاد با بیان اینکه روند پاسخهای جمهوری اسلامی ایران در حال افزایش است، گفت: اگر جنگ علیه کشورمان ادامه پیدا کند، جمهوری اسلامی ایران به شکل تهاجمیتر وارد خواهد شد و آن زمان آمریکاییها باید جدیتر و سریعتر به فکر خروج از منطقه باشند.
اگر آمریکاییها عقل داشتند، وارد جنگ با ایران نمیشدند
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: اگر آمریکاییها ذرهای عقل داشتند، از ابتدا وارد این میدان و جنگ علیه کشورمان نمیشدند.
وی متذکر شد: تاریخ ایران، بهویژه تاریخ ایران پس از انقلاب اسلامی، تاریخ از دست دادن خاک نیست. آمریکاییها باید این موضوع را بفهمند. ما حتی یک وجب از این خاک را نمیدهیم و اگر لازم باشد، همه ما جان خود را در راه وطن فدا خواهیم کرد.
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