به گزارش خبرنگار مهر، وحید متقیان ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: آستان مقدس مسجد جمکران همزمان با فرارسیدن ایام اربعین حسینی، برنامه گستردهای برای خدمترسانی به زائران سید و سالار شهیدان تدارک دیده و امسال با برپایی پنج موکب در ایران و عراق، خدمات متنوعی را به زائران ارائه خواهد کرد.
وی افزود: بر اساس برنامهریزی انجامشده، دو موکب در کشور عراق و سه موکب در ایران مستقر خواهند شد تا در طول مسیر زیارت و همچنین در شهر قم، پذیرای عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) باشند.
مدیر پشتیبانی آستان مقدس مسجد جمکران ادامه داد: این مواکب با ارائه خدمات اسکان، توزیع وعدههای غذایی، نوشیدنی و سایر خدمات رفاهی، تلاش خواهند کرد بخشی از نیازهای زائران را در ایام اربعین تأمین کنند.
وی گفت: مجموع خدمات پیشبینیشده در این مواکب، شامل توزیع روزانه بیش از ۵۵ هزار وعده غذایی است که در کنار سایر خدمات، بهصورت منظم و شبانهروزی به زائران ارائه خواهد شد.
دو موکب در عراق شبانهروزی فعال خواهند بود
متقیان با اشاره به فعالیت مواکب آستان مقدس مسجد جمکران در کشور عراق اظهار کرد: موکب «امام منصور (عج)» برای نخستینبار در مسجد سهله برپا میشود و روزانه بیش از ۱۵ هزار وعده صبحانه، ناهار و شام میان زائرانی که مسیر پیادهروی خود را از طریقالعلماء آغاز میکنند، توزیع خواهد کرد.
وی افزود: دومین موکب آستان مقدس مسجد جمکران نیز در مسیر نجف به کربلا و در عمود ۱۰۹۰ مستقر میشود و از دهم ماه صفر به مدت ۱۰ شبانهروز، بهصورت ۲۴ ساعته به زائران خدمترسانی خواهد کرد.
مدیر پشتیبانی آستان مقدس مسجد جمکران خاطرنشان کرد: در این موکب، امکان اسکان روزانه بیش از یکهزار زائر فراهم شده و علاوه بر آن، روزانه بیش از ۴۰ هزار وعده غذایی و بیش از ۳۰ هزار نوشیدنی سرد و گرم میان زائران توزیع میشود.
وی تصریح کرد: برای تجهیز و راهاندازی این دو موکب، نزدیک به هفت تریلی تجهیزات، امکانات و ملزومات مورد نیاز از سوی آستان مقدس مسجد جمکران به کشور عراق ارسال خواهد شد.
جمکران میزبان زائران پیش از عزیمت به اربعین است
متقیان با اشاره به برنامههای آستان مقدس مسجد جمکران در شهر قم گفت: از ابتدای ماه صفر، خدمات اسکان زائران در شبستانهای مسجد مقدس جمکران آغاز میشود و زائرانی که پیش از حرکت به سمت مرزها در این مکان مقدس حضور مییابند، از خدمات رفاهی و پذیرایی بهرهمند خواهند شد.
وی افزود: در این ایام، مواکب مستقر در مسجد مقدس جمکران نیز وظیفه تأمین صبحانه، ناهار و شام زائران را بر عهده دارند تا شرایط مناسبی برای استراحت و آمادگی آنان پیش از آغاز سفر معنوی اربعین فراهم شود.
قم- مدیر پشتیبانی آستان مقدس مسجد جمکران از استقرار پنج موکب این آستان در ایران و عراق همزمان با ایام اربعین حسینی خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، وحید متقیان ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: آستان مقدس مسجد جمکران همزمان با فرارسیدن ایام اربعین حسینی، برنامه گستردهای برای خدمترسانی به زائران سید و سالار شهیدان تدارک دیده و امسال با برپایی پنج موکب در ایران و عراق، خدمات متنوعی را به زائران ارائه خواهد کرد.
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