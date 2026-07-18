به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید امین موسوی از دستگیری ۳ سارق اماکن خصوصی با ۲۴ فقره سرقت در شهرستان ساوجبلاغ خبر داد و اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت از اماکن خصوصی در سطح این شهرستان، رسیدگی به موضوع بهصورت ویژه در دستور کار مأموران اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود: مأموران با انجام اقدامات پلیسی و میدانی شبانهروزی، در نهایت موفق به شناسایی ۳ نفر از سارقان شدند.
سرهنگ موسوی تصریح کرد: با هماهنگی مقام قضایی، متهمان طی یک عملیات غافلگیرانه در شهر مهستان دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شدند.
فرمانده انتظامی ساوجبلاغ ادامه داد: متهمان پس از انتقال به پلیس آگاهی، در بازجوییهای تکمیلی به ۲۴ فقره سرقت از باغها و اماکن خصوصی خالی از سکنه در سطح این شهرستان اعتراف کردند.
وی گفت: در این خصوص پرونده تشکیل و متهمان برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.
سرهنگ موسوی در پایان با تأکید بر ضرورت توجه به نکات ایمنی خاطرنشان کرد: به موارد ایمنی اماکن، به همان اندازه زیبایی نما، توجه داشته باشید.
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