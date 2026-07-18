بررسی وضعیت ذخایر دارو و ملزومات پزشکی در نشست کمیسیون بهداشت مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر، سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، در تشریح نشست فوق‌العاده امروز این کمیسیون که با محوریت بررسی وضعیت ذخایر راهبردی دارو و ملزومات پزشکی برگزار شد، گفت: ارتقای ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی باید به صورت جدی در دستور کار دولت قرار گیرد و هرگونه تعلل در این زمینه می‌تواند کشور را با چالش مواجه کند.

وی افزود: کمیسیون بهداشت و درمان امروز به دولت هشدار داد که نباید اجازه داده شود ذخایر راهبردی دارویی کشور کاهش یابد و در صورت بی‌توجهی، این موضوع می‌تواند به بحران در حوزه دارو منجر شود.

اسحاقی با اشاره به ظرفیت تولید داخل برای عبور از شرایط موجود، ادامه داد: امروز تولیدکنندگان داخلی دارو، در صورتی که مطالبات آنها به موقع پرداخت شود و حمایت قاطع دولت را در کنار خود داشته باشند، قادر خواهند بود بخش مهمی از مشکلات ناشی از تحریم‌های دارویی و شرایط جنگی را جبران کنند.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دو مطالبه اصلی اعضای کمیسیون از دولت را تشریح کرد و گفت: نخست، افزایش نظارت و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی است. سازمان غذا و دارو مکلف است با تشدید نظارت‌ها، کیفیت داروهای تولید داخل را ارتقا دهد تا اعتماد مردم به این محصولات افزایش یابد.

نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس دوازدهم، افزود: دومین مطالبه، پرداخت بخش عمده مطالبات تولیدکنندگان دارو از سوی دولت است تا امکان استمرار تولید، افزایش عرضه دارو و ارتقای کیفیت محصولات داخلی فراهم شود.

اسحاقی با انتقاد از وضعیت بازار دارو، تصریح کرد: متأسفانه دولت نسبت به کنترل و نظارت بر قیمت دارو کاملاً بی‌توجه بوده و هیچ نظارت مؤثری در این حوزه اعمال نمی‌شود و امروز باید اذعان کرد که در جنگی که مردم در داخل کشور با افزایش قیمت دارو با آن مواجه هستند، دولت شکست خورده و این موضوع موجب تأسف است. دولت باید با اراده‌ای قوی برای ساماندهی بازار دارو وارد عمل شود.

وی همچنین از عملکرد قوه قضائیه در این زمینه انتقاد کرد و گفت: سکوت قوه قضائیه در برابر افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و زمینه‌های فساد در بازار دارو قابل تأمل است. انتظار می‌رود دستگاه قضایی با رویکردی فعال‌تر و قاطع‌تر نسبت به تخلفات و نابسامانی‌های بازار دارو ورود کند.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در ادامه به گزارش ارائه شده از سوی دیوان محاسبات کشور در این نشست اشاره کرد و گفت: دیوان محاسبات در چارچوب رویکرد نظارتی پیشگیرانه و پس از بررسی‌های میدانی از فرآیندهای تولید، انبارش و نگهداری دارو، گزارشی به کمیسیون ارائه کرد که بر اساس آن، در یکی از شرکت‌های تأمین‌کننده ذخایر راهبردی دارو، مواردی از عدم رعایت استانداردهای نگهداری مواد اولیه و محصولات دارویی شناسایی شده است.

این نماینده مجلس ادامه داد: همچنین در این گزارش به عدم اجرای کامل تکالیف کنترلی از سوی سازمان غذا و دارو اشاره شده و مقرر شد این سازمان نسبت به رفع فوری نواقص، تشدید کنترل‌های داخلی و نظارت مؤثرتر بر شرکت‌های تأمین‌کننده اقدام کند.

اسحاقی با بیان اینکه احتمال وجود مشکلات مشابه در سایر شرکت‌های تأمین‌کننده ذخایر راهبردی نیز وجود دارد، گفت: بر همین اساس، کمیسیون بهداشت و درمان به سازمان غذا و دارو فرصت ۲۰ روزه داد تا ضمن بررسی وضعیت تمامی شرکت‌های تأمین‌کننده ذخایر راهبردی دارو، گزارش جامعی از وضعیت انبارش، نگهداری، رعایت استانداردها و اقدامات اصلاحی انجام‌شده را به کمیسیون ارائه کند.

نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس یادآور شد: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با جدیت وضعیت ذخایر راهبردی دارو، کیفیت تولیدات داخلی، بازار دارو و عملکرد دستگاه‌های مسئول را رصد خواهد کرد و اجازه نخواهد داد امنیت دارویی کشور با مخاطره مواجه شود.