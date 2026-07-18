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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۶

زمان برگزاری آیین گرامیداشت رهبر شهید تغییر کرد

زمان برگزاری آیین گرامیداشت رهبر شهید تغییر کرد

قوای سه‌گانه با صدور اطلاعیه‌ای مشترک اعلام کردند که آیین گرامیداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی به زمان دیگری موکول شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دولت جمهوری اسلامی ایران، قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی با صدور اطلاعیه‌ای مشترک اعلام کردند که آیین گرامیداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی به زمان دیگری موکول شد.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

به اطلاع ملت شریف ایران می‌رساند، آیین گرامیداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی که مقرر بود روز یکشنبه ۲۸ تیر۱۴۰۵ در مصلای امام خمینی (ره) تهران از سوی قوای سه گانه برگزار شود، لغو و به زمان دیگری موکول شده است. تاریخ بعدی برگزاری این مراسم متعاقباً به اطلاع عموم خواهد رسید.

دولت جمهوری اسلامی ایران
قوه قضائیه
مجلس شورای اسلامی

کد مطلب 6891695
رامین عبداله شاهی

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