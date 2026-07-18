به گزارش خبرنگار مهر، اکبر صالحی ظهر شنبه در همایش بزرگ موکب‌داران اربعین حسینی که با حضور خانواده معظم شهدا، مدیران کل و خادمان عتبات عالیات در سالن پیامبر اعظم(ص) دانشگاه اصفهان برگزار شد، با تسلیت شهادت فرماندهان جبهه مقاومت و شهدای خدمت، از مجاهدت‌های خالصانه موکب‌داران سراسر استان قدردانی کرد و گفت: خدمت به زائران سیدالشهدا(ع) تنها یک خدمت‌رسانی معمولی نیست، بلکه احیای یک مکتب فکری، فرهنگی و تمدنی است که باید با دقت، اخلاص و نگاه رسانه‌ای و تربیتی دنبال شود.

صالحی با اشاره به شرایط ویژه اربعین امسال افزود: این سال به‌دلیل مجموعه‌ای از رخدادهای بزرگ و تلخ، از جمله شهادت فرماندهان جبهه مقاومت، شهدای خدمت و دانش‌آموزان مظلوم، تفاوت جدی با سال‌های گذشته دارد و همین مسئله، مسئولیت موکب‌داران را برای تبیین پیام عاشورایی «هیهات منا الذله» سنگین‌تر کرده است.

وی با تأکید بر اینکه موکب‌ها باید علاوه بر اطعام و اسکان، به پایگاه فرهنگی و معرفتی تبدیل شوند، تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری لازم است پیام کربلا، روح استکبارستیزی و مفهوم ایستادگی در برابر ظلم برای زائران، به‌ویژه نسل جوان، بازخوانی و تبیین شود.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار اصفهان با اشاره به برگزاری آیین‌های بدرقه و تشییع شهدای خدمت در سراسر کشور اظهار داشت: تلاش‌ها و زحمات موکب‌داران در بیش از ۱۳۰ شب گذشته در سطح استان و مسیرهای تشییع، در واقع یک تمرین عملی برای راهپیمایی عظیم اربعین بود؛ تمرینی که در آن، ستاد اربعین استان با ۱۵ کمیته فعال و ستاد تشییع با ۱۳ کمیته، در حوزه‌هایی مانند اسکان، اعزام، اورژانس، انتظامی و سوخت‌رسانی به زائران و عزاداران خدمت‌رسانی کردند.

وی با تقدیر از بصیرت مردم ایران و عراق در این مراسم‌ها اضافه کرد: حضور آگاهانه و پرشور مردم، بسیاری از محاسبات دشمن را برهم زد و نشان داد که فرهنگ مقاومت و خون‌خواهی در متن این ملت زنده است.

صالحی در ادامه با اشاره به نقش برجسته مردم استان اصفهان در صحنه‌های ملی و مذهبی گفت: بیش از یک‌هزار و ۱۰۰ اتوبوس برای اعزام زائران به مراسم تشییع سازماندهی شد؛ آماری که در هیچ جای کشور نظیر نداشت. افزون بر این، حضور مردم با خودروهای شخصی چندین برابر این رقم بود و نشان داد مردم اصفهان در صحنه‌های خدمت و حماسه، پیشگام و اثرگذارند.

وی همچنین از فعالیت ۲۵۴ موکب در مسیرهای مواصلاتی و تهران، ۸۰ موکب در قم و ۵۷ موکب در مشهد مقدس خبر داد و این حضور را ورق زرین دیگری در تاریخ افتخارات انقلاب در اصفهان توصیف کرد.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری اصفهان با تأکید بر حاکمیتی و امنیتی بودن اقتضائات اربعین پیش‌رو گفت: دولت و ستاد اربعین صرفاً نقش تسهیل‌گر دارند و بار اصلی این حماسه بر دوش موکب‌داران و خادمان حسینی است.

وی از مصوبه جدید ستاد اربعین در زمینه معرفی «رابط امنیتی» از سوی هر موکب خبر داد و توضیح داد: ایمنی زائران فقط به آب، برق و محل اسکان محدود نمی‌شود، بلکه بعد امنیتی و مقابله با تهدیدهایی مانند بیوتروریسم نیز باید جدی گرفته شود. به همین دلیل از همه موکب‌ها خواسته‌ایم یک نفر را به‌عنوان رابط امنیتی معرفی کنند تا نکات لازم از سوی نیروهای انتظامی و سپاه به‌صورت مستقیم منتقل شود.

صالحی در بخش دیگری از سخنانش بر ضرورت ثبت‌نام زائران در سامانه «سماح» تأکید کرد و گفت: این ثبت‌نام صرفاً برای دریافت ارز یا خدمات درمانی رایگان نیست، بلکه مبنای برنامه‌ریزی دقیق برای وسیله نقلیه، زمان سفر، مرزهای خروجی و خدمات رفاهی و درمانی است.

وی با اشاره به آمادگی کمیته‌های تخصصی ستاد اربعین افزود: مقدمات راه‌اندازی قرارگاه گذرنامه فراهم شده تا زائران بتوانند در کوتاه‌ترین زمان مدارک خود را دریافت کنند. همچنین با همراهی صنایع بزرگی مانند فولاد مبارکه، ذوب‌آهن و پالایشگاه، تمهیدات لازم برای تأمین ناوگان اتوبوسرانی پیش‌بینی شده است.

به گفته معاون امنیتی و انتظامی استاندار اصفهان، با محوریت هلال‌احمر، برنامه‌ریزی برای جابه‌جایی آمبولانس‌ها آغاز شده و محل بیمارستان استقراری امسال در شهر نجف اشرف نیز پیش‌بینی شده است. صالحی همچنین از هماهنگی‌های در حال انجام برای روان‌سازی حمل محموله‌های موکب‌ها خبر داد و تأکید کرد: تمامی کمیته‌ها باید با نگاه فرهنگی و معنوی، در انتقال پیام این حماسه بزرگ به زائران جهان نقش‌آفرینی کنند.