همدان میزبان حدود ۶.۵ میلیون زائر اربعین در رفت و برگشت است

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوریشمسی شامگاه شنبه در نشست ستاد اربعین استان همدان با قدردانی از عزاداریهای مردمی و آرزوی قبولی اعمال، اظهار کرد: قرار گرفتن همدان در مسیر تردد زائران حسینی ظرفیت ارزشمندی است که امسال موجب میزبانی استان از حدود ۶.۵ میلیون زائر در مسیر رفت و برگشت شده است.
وی با بیان اینکه همدان میزبان زائران ۱۹ استان کشور است، افزود: باید از این فرصت برای تقویت خدمترسانی، افزایش هماهنگی میان دستگاهها، ارتقای امنیت و توسعه اقتصاد مقاومتی بهره گرفت.
استاندار همدان با اشاره به فعالیت ۱۸۰ موکب در مسیرهای ورودی و خروجی استان تصریح کرد: ارتقای زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری موکبها، همافزایی دستگاههای اجرایی و تامین امنیت، از الزامات اصلی برگزاری مطلوب مراسم اربعین است.
ملانوریشمسی خواستار تخصیص خودروهای دستگاههای اجرایی به نیروی انتظامی و سپاه برای افزایش گشتها و مدیریت ترافیک شد و گفت: موضوع آب، برق، سوخت، حملونقل، بهداشت و بهویژه ارتباطات از اولویتهای اساسی ستاد اربعین است.
وی از راهاندازی کمیته اقتصاد مقاومتی در سایه اربعین خبر داد و افزود: سال گذشته با ایجاد ۳۰ غرفه عرضه تولیدات خانگی و صنایعدستی در کنار مواکب، گام موثری برای حمایت از معیشت خانوادهها برداشته شد و امسال نیز این طرح با نظارت دستگاههای متولی توسعه خواهد یافت.
استاندار همدان همچنین بر فضاسازی شهری متناسب با ایام اربعین، معرفی ظرفیتهای گردشگری و تاریخی استان از طریق بروشور و رسانهها و بهرهگیری از پیامهای رهبر شهید در طراحیهای فرهنگی تاکید کرد.
وی در پایان با اشاره به شرایط جنگ ترکیبی و تهدیدات امنیتی، خواستار همکاری همه دستگاهها با تمام ظرفیت انسانی و تجهیزاتی شد و گفت: باید با همافزایی و تلاش جمعی، حماسهای در تراز فرهنگ اربعین در استان همدان رقم بخورد.
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