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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۴

حریق در خانه مسافر مشهد یک کشته برجا گذاشت

حریق در خانه مسافر مشهد یک کشته برجا گذاشت

مشهد- سخنگوی سازمان آتش نشانی مشهد گفت: یک خانه مسافر در مشهد دچار حریق شد که متأسفانه با وجود تلاش گسترده آتش‌نشانان، یک کودک جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرآتشیار معین رضا فرخنده اظهار کرد: سحرگاه امروز (شنبه ۲۷ تیرماه) یک خانه مسافر در مشهد دچار حریق شد که متأسفانه با وجود تلاش گسترده آتش‌نشانان، یک کودک جان خود را از دست داد.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی مشهد بیان کرد: این حادثه ساعت ۶ صبح امروز به سامانه ۱۲۵ گزارش شد که بلافاصله نیروهای عملیاتی از ۵ ایستگاه به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: همکاران آتش‌نشان با سرعت عمل و تلاش بی‌وقفه، عملیات اطفای حریق را در اسرع وقت به انجام رساندند و از گسترش آتش به واحدهای مجاور جلوگیری کردند.

فرخنده با تأسف خاطرنشان کرد: متأسفانه در این حادثه یک کودک جان (۷ساله)باخته است که علت حادثه توسط کارشناسان مربوطه در دست بررسی است.

کد مطلب 6891190

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