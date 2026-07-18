جان باختن ۴ نفر در محور نیشابور_کدکن

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا مرادقلی اظهار کرد: این حادثه در محور نیشابور به کدکن، محدوده نرسیده به سالاری به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ نیشابور اعلام شد و بلافاصله کارشناسان عملیاتی پایگاه‌های اورژانس عشق‌آباد و گلبو به محل اعزام شدند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی نیشابور افزود: بر اثر شدت حادثه و حریق خودرو، ۳ نفر از سرنشینان پیش از رسیدن نیروهای امدادی جان خود را از دست داده بودند. مصدوم چهارم نیز پس از انجام اقدامات احیای قلبی ـ ریوی، توسط کارشناسان اورژانس به ییمارستان حکیم نیشابور منتقل شد.

وی ادامه داد: با وجود تلاش‌های کادر درمان مصدوم چهارم، نیز پس از انتقال به بیمارستان بر اثر شدت جراحات وارده جان باخت و شمار جان‌باختگان این حادثه به ۴ نفر رسید.

مرادقلی با ابراز تأسف از وقوع این حادثه، از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از سبقت‌های غیرمجاز و حرکات پرخطر و توجه کامل به قوانین راهنمایی و رانندگی، از بروز حوادث مشابه پیشگیری کنند.