به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «میکروچیپ» به طراحی، تهیهکنندگی و کارگردانی عطا عمرانی از ۸ مرداد اجرای خود را در سالن شماره ۳ مجموعه تئاتر لبخند آغاز میکند.
این اثر نمایشی با نگاهی به تنهایی کودک و انسان معاصر در مواجهه با تکنولوژی روی صحنه میرود و هر شب از ساعت ۲۰:۴۵ میزبان علاقهمندان تئاتر است.
نمایشنامه این نمایش را مجید خانلریمقدم و عطا عمرانی به نگارش درآوردهاند و داود ونداده به عنوان مجری طرح با این پروژه همکاری دارد.
در «میکروچیپ» المیرا صارمی، دلارام ترکی، آلاله زارعطلب، عطا عمرانی و پوریا سلطانزاده به ایفای نقش میپردازند و حمیدرضا محمدی نیز در این اثر حضور دارد.
دیگر عوامل این نمایش عبارتند از پرویز داودی (آهنگساز و طراح صدا)، سهند خلج (طراح نور)، فاطمه دیلمصالحی (طراح گرافیک و هویت بصری)، برار (طراح لباس)، ماجد آلکثیر (طراح گریم)، آیدا سرمست (روابط عمومی)، علی فتحی (تولید)، ایمان ارجمندی (عکاس)، پارسا جمعهپور (دستیار اول کارگردان و برنامهریز)، ثنا امیری (دستیار دوم و اتاق نور)، نسیم موسیزاده (پژوهشگر و منشی صحنه)، محمود زهرهوند (دستیار نور)، غزال عمرانی (دستیار تهیهکننده) و هومن نادری و مهرداد محمودخانی (ساخت تیزر).
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