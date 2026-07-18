به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تماشاخانه سنگلج، نمایشنامه «فرات تشنه است» نوشته سید حسین فدایی‌حسین با کارگردانی مهدیه سادات شاهمرادی فردا یکشنبه ۲۸ تیر در برنامه ایرانی‌خوانی سنگلج نمایشنامه خوانی می‌شود.

این نمایشنامه خوانی که به دلیل احترام به ایام بدرقه رهبر شهید در ۱۶ تیر برگزار نشد در روز یکشنبه ۲۸ تیر ساعت ۱۷ میزبان مخاطبان است.

در این گروه هنرمندانی همچون رضا بهرامی، محمدرضا آزادفرد، هومن بنایی، امین اکبری‌نسب، سجاد احمدی نیا، ابوذر غفاری و ندا گلرنگی به عنوان نقش‌خوان حضور دارند. اجرای موسیقی زنده با همراهی نوازنده عود سینا معصومی، نوازنده کوبه‌ای و دیجوفکت محمد وفایی انجام خواهد شد. پیام احمدی کاشانی و سیاوش باغبان آقایی دیگر همکاران این گروه هستند.

سیدمهدی شجاعی و «کرشمه خسروانی»

همچنین نمایشنامه «کرشمه خسروانی» نوشته سیدمهدی شجاعی با کارگردانی آرزو گلشاهی نیز روز سه شنبه ۳۰ تیر در ایرانی‌خوانی سنگلج خوانده می‌شود.

امیر چهارباشلو به عنوان تهیه کننده و مشاور کارگردان در این نمایشنامه خوانی همکاری می کند. در این گروه نیز هنرمندانی همچون کاوه احمدی، عمادالدین محبی، مجید قربانی، محمد نوریان، ابوالفضل کریم زاده نائینی، آرزو گلشاهی، حمزه یوسفی به عنوان نقش خوان و لیلا جمشیدیان به عنوان صحنه خوان و راوی حضور دارند. گروه موسیقی زنده این نمایشنامه خوانی نیز شامل ویولن‌ و آوا نگار زاهدی، فلوت ستایش ملک محمدی می‌شود.

رویداد ایرانی‌خوانی در تماشاخانه سنگلج بلیت فروشی ندارد و ورود برای عموم علاقه‌مندان آزاد و رایگان است.