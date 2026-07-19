اجرای مجدد «هیپوکاپموس» در تماشاخانه جوانمرد؛عباس جمشیدی تهیه کننده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گروه، نمایش کمدی - فلسفی «هیپوکامپوس» به نویسندگی امید ‌طاهری و کارگردانی میثم عبدی و تهیه کنندگی عباس جمشیدی، پس از پشت سر گذاشتن ۲ دوره اجراهای عمومی، دور سوم اجراهای خود را از روز چهارشنبه، ۳۱ تیر در سالن تازه تاسیس جوانمرد خانه تئاتر آغاز می‌کند.

نمایش کمدی - فلسفی «هیپوکامپوس» در دور جدید اجرا، هر شب ساعت ۲۲ روی صحنه می‌رود.

در خلاصه نمایش آمده است: «- خوابیده؟ + آره خوابه - چطور می‌تونه اینقدر راحت بخوابه؟+ ما از کجا می‌دونیم راحت خوابیده یا نه؟»

منصور ‌اسکندری، گلاره اسلامی مجید ‌اقبالی، افق ‌ایرجی، مهرناز ‌بختیاری، مینا ‌شجاعیان، مرتضی ‌علی‌دادی و حامد ‌قنبری بازیگران این اثر نمایشی هستند.

همچنین مجری طرح: علی ‌نصر، مشاور کارگردان: مسعود ‌صالحی،مشاور پروژه و صدا بازیگر: علی جعفری، طراح صحنه: منا ‌رمضانی، طراح لباس: مهتاب مرسل‌پور، آهنگساز: عرفان ‌بیات، طراح صدا: میثم عبدی، مهندسی صدا: مهبد ‌مقدم، طراح پوستر: عرفان بیات، منشی صحنه: گلاره ‌اسلامی، مدیر صحنه: سیدعلی حسینی، تبلیغات مجازی: رومینا سندگل‌زاده، دستیار صحنه: نوید مختاری، مدیر روابط عمومی و رسانه: امیر پارسائیان‌مهر دیگر عوامل این اثر نمایشی هستند.

علاقه‌مندان برای تهیه بلیت و کسب اطلاعات این نمایش می‌توانند به سایت تیوال مراجعه کنند.