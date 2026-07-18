پلمب ۲۰۲ واحد صنفی متخلف در سمنان؛ تشدید برخورد تعزیرات با متخلفان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نجفی عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل تعزیرات حکومتی سمنان با اشاره به اقدامات لازم در حوزه نظارت بر بازار اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۰۲ مورد واحد صنفی در استان سمنان پلمب شدند.

وی با بیان اینکه نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی به صورت مستمر و با همکاری دستگاه‌های نظارتی و بازرسی در حال انجام است، افزود: برخورد با تخلفات صنفی با هدف حفظ حقوق مصرف‌کنندگان، ایجاد آرامش در بازار و جلوگیری از سودجویی برخی افراد با جدیت دنبال می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سمنان با اشاره به عملکرد این اداره‌کل طی خردادماه سال جاری تصریح کرد: تنها در این ماه ۷۸ مورد پلمب، تعطیلی واحد صنفی و نصب پارچه برای واحدهای متخلف در سطح استان انجام گرفت که این آمار بیانگر تشدید نظارت‌ها و افزایش برخوردهای قانونی با متخلفان است.

نجفی ادامه داد: بازرسان تعزیرات حکومتی به صورت مستمر بازار را رصد می‌کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف از جمله گران‌فروشی، کم‌فروشی، احتکار، عرضه خارج از شبکه، تقلب، درج نکردن قیمت، صادر نکردن فاکتور و سایر تخلفات صنفی، پرونده متخلفان در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی و مطابق قانون با آنان برخورد خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه برخورد با متخلفان تنها به اعمال جریمه نقدی محدود نمی‌شود، خاطرنشان کرد: در مواردی که قانون پیش‌بینی کرده باشد، علاوه بر صدور رأی، واحد صنفی متخلف پلمب یا تعطیل شده و با نصب پارچه بر سر در محل کسب، موضوع تخلف به اطلاع عموم شهروندان می‌رسد.