به گزارش خبرگزاری مهر، خلیل موحدی اظهار کرد: طرح دوفوریتی انعقاد تفاهم با مالک بزرگترین قرآن خطی جهان برای واگذاری این اثر نفیس به شهرداری بررسی شد.

نایب رییس شورای اسلامی شهر مشهد در این خصوص بیان کرد: بزرگترین قرآن جهان طی هفت سال توسط استاد «علی اکبر اسماعیلی قوچانی» کتابت شد و برای تذهیب آن بیش از ۷۰ هنرمند همکاری کرده اند.

وی اضافه کرد: کاتب بزرگترین قرآن جهان این اثر ارزشمند را همچنان در خانه شخصی‌اش نگهداری می‌کند و تاکنون مکانی برای استقرار دائم آن به وی پیشنهاد نشده است.

موحدی اضافه کرد: طی بازدیدی که با حضور شهردار و اعضای شورای شهر مشهد از این اثر فاخر انجام شد شهردار اعلام آمادگی کرد که شهرداری این قرآن را در موزه‌ای ویژه به نمایش درآورده و در ازای آن خدمتی نیز به کاتب قرآن به پاس زحمات وی ارائه دهد.

نایب رییس شورای اسلامی شهر مشهد ادامه داد: از این‌رو طبق تفاهم اولیه مقرر شد منزل کاتب قرآن در بلوار هفت تیر با تراکم مصوب توسط شهرداری ساخته شود تا فرزندان وی صاحب‌خانه شوند.

در پایان با رای اعضای شورای اسلامی شهر مشهد، شهرداری مکلف شد تا در یک بازه زمانی یک ماهه تفاهم نامه تحویل گیری بزرگترین قرآن خطی جهان را با کاتب این اثر نهایی و به شورای شهر ارائه کند تا این اثر نفیس در موزه‌ای در خور و شایسته به نمایش گذاشته شود.