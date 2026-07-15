علم الهدی: خونخواه اصلی رهبر شهید، امت اسلام هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید احمد علمالهدی ظهر چهارشنبه در دیدار با روسای ادارات تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان که در دفتر نماینده ولیفقیه در خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: مسئله ای که امروز در موقعیت حساس توجهات مردم به جریان ولایت و از طرف دیگر فشار شدیدی که به واسطه شرایط جنگی بر آنان تحمیل شده است؛ بایستی ما در مقام ترویج مبانی انقلاب، مسأله مجاهدت و مقاومت و وابستگی به ولایت نکاتی را در نظر بگیریم.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: نکتهای که در این زمینه مطرح است، نحوه پرداختن به این موضوعات است؛ مشکلی که امروز ما در مجموعه سخنرانیهای تجمعات، خطبههای نماز جمعه و جلسات مخصوصی که سخنرانی میشود داریم، این است که وقتی بحث انقلاب پیش میاد، فرض ما منحصرا تحلیل مسائل انقلابی یا سیاسی است.
وی ادامه داد: امروز وقتی یک روحانی تحلیلی ارائه میکند، کنار او یک روزنامه نگار و حتی یک دانشجو نیز تحلیلهایی ارائه میکند که امکان دارد از نظر ادبیات و لفاظی برای مردم بسیار جذابتر از تحلیلهای بنده به عنوان یک روحانی باشد. لذا امکان دارد مردم روی احساسات حرفهای آنها را بپذیرند اما این پذیرش موقتی و آنی است، بعد فراموش میشود و مردم نسبت به آن پایبند نمیشوند.
علم الهدی تاکید کرد: اگر بتوانیم مسائلی از انقلاب و نظام را که باید به مردم گفته شود و برای آنان تحلیلی صورت بگیرد را براساس مبانی اعتقادی تنظیم و از مبانی دینی و شیعی استفاده کنیم، تحلیل ما بیشتر مورد قبول و پذیرش قرار میگیرد و افراد به آن معتقد و پایبند خواهند شد، چون آن را به عنوان یک تکلیف شرعی در نظر میگیرند و یا به عنوان عملی که خیرات شرعی به همراه دارد، می پذیرند.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی اضافه کرد: بنابراین شما بزرگواران افراد را با خودتان همراه کنید، وقتی بحثی دارید آن را مستند به یک سند دینی و شرعی قرار دهید؛ زیرا تنها مستدل صحبت کردن کفایت نمیکند بلکه باید مستند نیز باشد. شما به سخنرانیهای رهبر شهید هم نگاه کنید، متوجه خواهید شد که ایشان برای هر مطلبی از یک یا دو آیه استفاده میکردند، در حالیکه کلام ایشان برای ما حجت شرعیه داشت.
وی بحث خونخواهی و انتقام رهبر شهید را تنها یک موضوع حکومتی نداست و گفت: این مساله دین، قرآن و اسلام است و اگر حرکتی در این مسیر انجام میدهیم، براساس مبانی دینی است. مقام معظم رهبری نیز وقتی مساله خونخواهی را مطرح کردند، براساس مبانی دینی بود و فرمودند «مردم امروز پرچم قرمز را بلند میکنند و درخواست خونخواهی و انتقامدارند».
علم الهدی بیان کرد: بنابراین ما باید وقتی صحبت از انتقام و قصاص این جنایت را بین مردم مطرح میکنیم، آن را مستند و به عنوان تکلیف قرآنی و دینی معرفی کنیم، لذا بنده معتقدم در مسأله انتقام میتوانیم به دو آیه ۱۴۰ سوره بقره و ۸۹ سوره نساء اشاره کنیم که خداوند در آنها میفرماید « فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ؛ آنان را هر کجا یافتید بگیرید و بکشید».
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی خاطرنشان کرد: این کشتن به عنوان قصاص و انتقام از کشتههای شما در جنگ است، اتفاقی که در جنگ احد نیز توسط پیامبر (ص) نیز انجام شد؛ آیه ۳۳ سوره اسرا نیز بر این موضوع تاکید میکند که ولیِ دَم هرکسی هست، او نسبت به انتقام و خونخواهی ولایت دارد؛ پس این خونخواهی یک حقی است برای ولی دم که باید انجام بدهد.
خونخواه اصلی رهبر شهید، امت اسلام هستند
وی با بیان اینکه اگر امامی و رهبری به شهادت رسید، ولی دَم او امت اسلام است، بیان کرد: بنابراین امت اسلامی باید نسبت به شهادت رهبر شهید ما خونخواهی کنند، به همین دلیل مقام معظم رهبری فرمودند مردم و امت اسلام باید خونخواهی کنند و این موضوع را تنها به عنوان فرزند رهبر شهید مطرح نکردند بلکه به عنوان حق امت اسلامی از آن نام بردند.
علم الهدی تصریح کرد: از نظر روایات نیز آنچه صراحت دارد، دو زیارت عاشورا و وارث است که بحث «ثارالله» را مطرح میکنند و بر لزوم انتقام تاکید میکنند؛ این انتقام را نیز مشروع و لازم میدانند. در نتیجه سعی کنید وقتی میخواهید بحث انتقام را بین مردم بیان کنید، آن را مستند براساس مبانی دینی و شرعی بگویید تا حالت احساسات مردم به حالت اعتقادی و دینی تبدیل شود؛ این رویکرد صد در صد نتیجه بخش است.
نظر شما